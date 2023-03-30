Взвейтесь да развейтесь. За один российский флаг из барнаульского бюджета готовы платить больше 15 тыс. рублей

Шесть тендеров на пошив и поставку флагов в Барнаул и Алтайский край появились в марте на сайте госзакупок, два из них уже отыграны. В общей сложности на 5091 флаг планируется потратить свыше 1,43 млн рублей.

Флаг в руки и полный вперед

Самым крупным в денежном выражении стал заказ службы по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления Барнаула на 757 тыс. рублей. За эти деньги служба хочет получить:

40 флагов РФ размером 2,5 на 1,8 м;

5 флагов РФ размером 1,6 на 1,05 м;

20 флагов Барнаула размером 0,8 на 1,3 м;

5 флагов Барнаула размером 1,6 на 1,05 м;

Если вывести среднее арифметическое, то стоимость одного флага составит 10 тыс. рублей. А если углубляться в детали, то выяснится, что за каждый флаг РФ размером 2,5 на 1,8 м предлагается почти 15,8 тыс. рублей.

При этом речь не идет о срочном закупе флагов к Дню Победы 9 мая или даже Дню России 12 июня. Согласно документации, поставка проводится в два этапа. Первая партия флагов на 458 тыс. рублей должна поступить заказчику до конца июня текущего года, вторая — до конца мая 2024-го.

День государственного флага в Барнауле 2022. Анна Зайкова.

Центральный район Барнаула

Второй по финансовому объему тендер — на сумму 380 тыс. рублей — размещен по заказу администрации Центрального района Барнаула:

278 красных флагов 0,6 на 0,4 м;

278 синих флагов 0,6 на 0,4 м;

278 белых флагов 0,6 на 0,4 м;

405 триколоров 1 на 0,6 м;

757 триколоров 2,5 на 0,5 м;

281 триколоров 2 на 0,5 м.

Итого: 2277 флагов. Средняя стоимость — менее 167 рублей за штуку. Все они должны быть поставлены в течение 40 дней с момента заключения контракта. Итоги аукциона будут подведены 3 апреля.

Барнаул украсили флагами ко Дню народного единства. barnaul.org.

Алтайский онкодиспансер

На 134 тыс. рублей закупает флаги «праздничной тематики» Алтайский краевой онкологический диспансер. За эти деньги учреждение намерено приобрести 30 древков, 10 настенных кронштейнов и 30 флагов: 20 триколоров и 10 красных, все — размером 0,9 на 1,35 м.

Средняя стоимость флага с древком и 1/3 кронштейна составляет, таким образом, менее 4,5 тыс. рублей. Поставка должна произойти в течение 40 дней с момента заключения контракта. Торги завершатся 7 апреля.

Село Лебяжье

Лебяжинская сельская администрация готова заплатить почти 47 тыс. рублей за 134 флага: 80 триколоров размером 0,5 на 0,7 м, 50 триколоров размером 0,6 на 2,6 м и четырех триколоров размером 1,4 на 0,9 м. Средняя цена одного флага получается немногим более 350 рублей.

Флаг Росси , флаг РФ. unsplash.com.

Состоявшиеся аукционы

Алтайский краевой суд

Алтайский краевой суд расщедрился на 18,8 тыс. рублей за четыре флага РФ размером 1500×1000 для установки на крыше здания. Исходя из начальной цены тендера, средняя стоимость флага составляла 4,7 тыс. рублей, однако в аукционе участвовало две компании, сбивших цену до 17,9 тыс. рублей, а фактическую среднюю стоимость флага, соответственно, до 4,5 тыс.

Победителем стала иркутская компания «Перспектива». Она активно участвует в госзакупках. За 2022 год заключила более 20 госконтрактов, в основном, на поставку флагов. Среди заказов фигурировал флаг республики Алтай.

Этот тендер стал единственным, проведенным на средства федерального бюджета, во всех остальных описанных случаях источником служит бюджет Барнаула.

Алтайский краевой суд. Максим Стрелковский.

Октябрьский район Барнаула

А вот на торги за заказ администрации Октябрьского района Барнаула на 98 тыс. рублей заявился только один претендент, поэтому его цена не снизилась. Здесь, правда, требовались не совсем флаги, а лишь услуги по их пошиву из предоставленной заказчиком ткани:

80 синих — высотой 1,7 м , шириной 0,6 м;

шириной 0,6 м; 80 красных — высотой 1,7 м , шириной 0,6 м;

шириной 0,6 м; 20 белых — высотой 2 м , шириной 0,6 м;

шириной 0,6 м; 300 белых — высотой 0,7 м , шириной 0,50 м;

шириной 0,50 м; 24 синих — высотой 2 м , шириной 0,6 м;

шириной 0,6 м; 600 триколоров — высотой 0,8 м , шириной 0,5 м;

шириной 0,5 м; 600 триколоров — высотой 0,8 м , шириной 0,6 м;

шириной 0,6 м; 250 триколоров — высотой 1 м , шириной 0,6 м;

шириной 0,6 м; 350 триколоров — высотой 2,4 м , шириной 0,6 м;

шириной 0,6 м; 156 триколоров — высотой 3 м , шириной 0,6 м;

шириной 0,6 м; 72 триколора — высотой 3,5 м , шириной 0,6 м;

шириной 0,6 м; 20 триколоров — высотой 1,4 м , шириной 0,5 м;

шириной 0,5 м; 24 триколора — высотой 1,8 м , шириной 0,5 м;

шириной 0,5 м; 137 м флажной ленты из красных , синих и белых треугольников.

Итого: 2576 флагов. Средняя стоимость каждого без учета флажной ленты составила 38 рублей. С лентой, соответственно, немного дешевле. Заказ необходимо выполнить до конца сентября.

Победителем конкурса стала предприниматель Лиана Чашкова. Судя по информации из открытых источников, ранее она занималась преимущественно ландшафтным дизайном и растениеводством.