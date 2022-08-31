Церемония поднятия флага обойдется школам Барнаула примерно в 4 млн рублей

По ее словам, один комплект обошелся учебным заведениям в 45−50 тысяч рублей, а монтажные работы — в 35−40 тысяч рублей.
«Таким образом, церемония обойдется школам Барнаула в общую сумму от 3,9 до 4,4 млн рублей», — говорится в публикации.
Как ранее писал altapress.ru, каждую неделю с 1 сентября школьники Алтайского края будут проводить церемонию поднятия и спуска государственного флага.
Напомним, еще в июне Минпросвещения России утвердило для школ стандарт по поднятию государственного флага и исполнению гимна.
Глава ведомства Сергей Кравцов отметил, что с просьбой сформировать данный стандарт в министерство обращались директора школ и учителя, а в конце учебного года многие школы добровольно организовывали поднятие государственного флага и исполнение гимна.