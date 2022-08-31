31 августа
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Образование

Церемония поднятия флага обойдется школам Барнаула примерно в 4 млн рублей

Для проведения церемонии поднятия государственного флага, с которой будет начинаться каждая учебная неделя, 87 барнаульских школ закупили флагштоки и триколор, а также оплатили услуги по их установке. Об этом сообщает «Толк» со ссылкой на заместителя председателя комитета по образованию краевой столицы Наталью Михальчук.

Флаг России.
Флаг России.
CC0

По ее словам, один комплект обошелся учебным заведениям в 45−50 тысяч рублей, а монтажные работы — в 35−40 тысяч рублей.

«Таким образом, церемония обойдется школам Барнаула в общую сумму от 3,9 до 4,4 млн рублей», — говорится в публикации.

Как ранее писал altapress.ru, каждую неделю с 1 сентября школьники Алтайского края будут проводить церемонию поднятия и спуска государственного флага.

Напомним, еще в июне Минпросвещения России утвердило для школ стандарт по поднятию государственного флага и исполнению гимна.

Глава ведомства Сергей Кравцов отметил, что с просьбой сформировать данный стандарт в министерство обращались директора школ и учителя, а в конце учебного года многие школы добровольно организовывали поднятие государственного флага и исполнение гимна.

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