Церемония поднятия флага обойдется школам Барнаула примерно в 4 млн рублей

Для проведения церемонии поднятия государственного флага, с которой будет начинаться каждая учебная неделя, 87 барнаульских школ закупили флагштоки и триколор, а также оплатили услуги по их установке. Об этом сообщает « Толк » со ссылкой на заместителя председателя комитета по образованию краевой столицы Наталью Михальчук.

По ее словам, один комплект обошелся учебным заведениям в 45−50 тысяч рублей, а монтажные работы — в 35−40 тысяч рублей.

«Таким образом, церемония обойдется школам Барнаула в общую сумму от 3,9 до 4,4 млн рублей», — говорится в публикации.

Как ранее писал altapress.ru, каждую неделю с 1 сентября школьники Алтайского края будут проводить церемонию поднятия и спуска государственного флага.

Напомним, еще в июне Минпросвещения России утвердило для школ стандарт по поднятию государственного флага и исполнению гимна.

Глава ведомства Сергей Кравцов отметил, что с просьбой сформировать данный стандарт в министерство обращались директора школ и учителя, а в конце учебного года многие школы добровольно организовывали поднятие государственного флага и исполнение гимна.