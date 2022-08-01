Каждую неделю в алтайских школах будут поднимать и спускать флаг. Это новая церемония

Каждую неделю с 1 сентября школьники Алтайского края будут проводить церемонию поднятия и спуска государственного флага. Об этом сообщил «Толк» со ссылкой на источник.

О церемонии поднятия флага заговорили на прошлой неделе. А в некоторых учебных заведениях это уже практикуют.

Например, на базе Алтайской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой им. К.Г. Павлюкова, а также в детском оздоровительном лагере «Селена».

Однако ввести церемонию в массы решили с 1 сентября.

«С 1 сентября 2022 года в каждой образовательной организации, включая профессиональные образовательные учреждения и организации отдыха детей и их оздоровления, еженедельно будут организованы церемонии поднятия государственного флага РФ и исполнения государственного гимна», — уточнили изданию в министерстве образования и науки региона.

Ранее появилась информация о том, что в школах введут классный час о «ценностях российского общества».