В школах введут классный час с «разговорами о важном»

Классные часы под названием «Разговоры о важном» будут проводиться в разных форматах в зависимости от возраста учеников.
Это могут быть дискуссии по итогам просмотренного фильма, викторины или обсуждение темы с экспертом.
Новиков отметил — система дистанционной связи позволит транслировать классные часы на всю страну, пишет Lenta.ru.
В августе министерство просвещения планирует провести подготовительную работу с педагогами.
Ранее вице-губернатор отправила к застройщику родителей первоклашек из-за того, что те живут далеко от школы.