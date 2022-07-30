30 июля
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Образование

В школах введут классный час с «разговорами о важном»

С 5 сентября в школах планируется ввести новый формат классных часов — они будут посвящены ценностям российского общества, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление начальника Управления президента РФ по общественным проектам Сергея Новикова.

Первое сентября. Школа.
Первое сентября. Школа.
Фото Анна Зайкова

Классные часы под названием «Разговоры о важном» будут проводиться в разных форматах в зависимости от возраста учеников.

Это могут быть дискуссии по итогам просмотренного фильма, викторины или обсуждение темы с экспертом.

Новиков отметил — система дистанционной связи позволит транслировать классные часы на всю страну, пишет Lenta.ru.

В августе министерство просвещения планирует провести подготовительную работу с педагогами.

Ранее вице-губернатор отправила к застройщику родителей первоклашек из-за того, что те живут далеко от школы.

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