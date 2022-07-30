В школах введут классный час с «разговорами о важном»

С 5 сентября в школах планируется ввести новый формат классных часов — они будут посвящены ценностям российского общества, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление начальника Управления президента РФ по общественным проектам Сергея Новикова.

Классные часы под названием «Разговоры о важном» будут проводиться в разных форматах в зависимости от возраста учеников.

Это могут быть дискуссии по итогам просмотренного фильма, викторины или обсуждение темы с экспертом.

Новиков отметил — система дистанционной связи позволит транслировать классные часы на всю страну, пишет Lenta.ru.

В августе министерство просвещения планирует провести подготовительную работу с педагогами.

Ранее вице-губернатор отправила к застройщику родителей первоклашек из-за того, что те живут далеко от школы.