Вице-губернатор отправила к застройщику родителей первоклашек из-за того, что те живут далеко от школы

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова провела встречу с недовольными родителями учеников одной из школ столицы региона и прославилась на всю страну.

Проблема возникла в одном из микрорайонов Краснодара, где в ближайшей школе № 102 закончились места в первых классах и родителям предложили записывать детей в соседнюю — в 40 минутах ходьбы через поле и стройку, пишет Kub Mash.

Местные жители потребовали организовать школьный автобус, но им было отказано, пишет bfm.ru.

Дело дошло до вице-губернатора Миньковой. На случайной встрече с недовольными родителями она отправила их к застройщику, который не организовал им в районе школу побольше, пишет bloknot-krasnodar.ru.

Спич вице-губернатора о том, что краснодарцы по вопросам наличия школ должны обращаться к застройщикам смутил горожан.

«Хорошо ещё, что не сказала, что „государство не просило нас рожать детей“. Но заявление г-жи Миньковой просто неслыханное <…> То есть по факту, никаких градостроительных норм у нас нет? Власти выдают многочисленные разрешения на строительство высоток, но наличие школ, детских садов, поликлиник их не заботит? Они понимают, что здесь вырастет огромный микрорайон с сотней тысяч жителей, но выдать разрешение на стройку высоток они готовы, а подумать о детях — нет?» — возмутилась одна из мам.

«Это ваш выход и ваш выбор. Это выбор вашего мужа работать за полторы тысячи километров от дома, не принимать участия в воспитании детей. Это выбор ваш — заводить детей», — заявила чиновница.

Позже в своем телеграм-канале вице-губернатор Анна Минькова написала, что администрация Краснодара проработала вопрос создания бесплатного автобусного маршрута для пострадавших школьников.

Ранее прокуратура занялась чиновником, назвавшим сибиряков «кучей дерьма и плаксивым сбродом».

Скандалы

В 2019 году иркутская чиновница назвала на совещании пострадавших от паводка в Тулуне «быдлом» и «бичами». Это подтвердили проведенные экспертизы. Скандал разразился, когда в сеть попала аудиозапись с голосом чиновницы из команды иркутского губернатора.

Владимир Путин на встрече с пострадавшими от наводнения в Иркутской области. kremlin.ru

В июне губернатор Владимирской области Владимир Сипягин прокомментировал высказывание замдиректора департамента здравоохранения Юлии Арсениной о ранних родах. Чиновница заявила, что «чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение, и тем лучше для самой женщины».

В противовес она ставила мнение представителей ее поколения, которые настраивают детей «на то, что нужно получить образование и только потом рожать детей». Силягин признал, что Арсенина использовала «неудачную формулировку», которую многие СМИ интерпретировали «как предложение рожать чуть ли не несовершеннолетним».

Не оказался в стороне рейтинга чиновничьих высказываний Алтайский край. Так, губернатор Виктор Томенко сначала сделал замечание, а потом заступился за чиновницу Екатерину Четошникову, неудачно сказавшую о зарплатах молодых учителей. Она сравнила желание молодого учителя получать достойную зарплату с потребностью иметь Mercedes. Фраза чиновницы сразу разлетелась по российским СМИ. Позже чиновница пояснила, что пыталась лишь сказать, что добиться всего и сразу быстро вряд ли получится.

В октябре 2018 года министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова, высказывая свою позицию о величине прожиточного минимума для неработающих пенсионеров заявила, что им хватит 3,7 тысяч рублей. На возражение коллеги о стоимости продуктов она подметила, что «макарошки стоят всегда одинаково».

Был громким скандал вокруг чиновницы из Свердловской области. Глава регионального департамента молодежной политики Ольга Глацких заявила, что государство ничего не должно подрастающему поколению, поскольку не просило их родителей рожать. И получила прозвище «министр никто не просил вас рожать».

Думать надо

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин призвал чиновников думать прежде, чем что-то говорить — так он прокомментировал скандалы вокруг некорректных высказываний региональных и федеральных политиков.