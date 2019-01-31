Глава Минтруда посоветовал чиновникам думать прежде, чем что-то говорить

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин призвал чиновников думать прежде, чем что-то говорить — так он прокомментировал скандалы вокруг некорректных высказываний региональных и федеральных политиков.

«Это вопрос поведения и, наверное, собственного ощущения — что вообще надо говорить и где, нужно, прежде чем говорить, подумать. Вот и все. Ведь любые острые вещи, а их у нас немало, надо обсуждать с обществом. Просто надо делать это нормально, человеческим образом», — приводит РИА Новости слова министра.

В октябре 2018 года министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова, высказывая свою позицию о величине прожиточного минимума для неработающих пенсионеров заявила, что им хватит 3,7 тысяч рублей. На возражение коллеги о стоимости продуктов она подметила, что «макарошки стоят всегда одинаково».

В ноябре скандал разгорелся вокруг чиновницы из Свердловской области, пишет ura.ru. Глава регионального департамента молодежной политики Ольга Глацких заявила, что государство ничего не должно подростающему поколению, поскольку не просило их родителей рожать.

В январе этого года начальник управления молодежной политики Алтайского края Екатерина Четошникова была вынуждена объясняться из-за своего высказывания, в котором она сравнила желание молодого учителя получать достойную зарплату с потребностью иметь Mercedes.

В том интервью начальник краевого управления молодежной политики на вопрос «Но когда начинающий учитель получает 9 тысяч рублей, его раздражают ваши схемы и программы. И он готов идти на баррикады. Как ему быть?» заявила следующее: «Завышенные требования — это не есть хорошо, дайте мне все и сразу, хотя из себя ничего не представляю, но хочу Mercedes. Адекватность должна быть во всем. Наша задача — работать с молодежью в этом вопросе».

После разразившегося скандала губернатор Алтайского края Виктор Томенко на аппаратном совещании объявил замечание начальнику департамента управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Екатерине Четошниковой.