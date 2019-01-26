Алтайская чиновница разъяснила свое нашумевшее выссказывание о зарплатах учителей

25 января начальник управления молодежной политики Алтайского края Екатерина Четошникова была вынуждена объясняться из-за своего высказывания, в котором она сравнила желание молодого учителя получать достойную зарплату с потребностью иметь Mercedes. Эта фраза чиновницы, появившаяся в опубликованном в пятницу интервью на amic.ru, сразу разлетелась по российским СМИ. Екатерина рассказала РИА Новости, почему она так выразилась.

Что сказала Четошникова

В том интервью начальник краевого управления молодежной политики на вопрос «Но когда начинающий учитель получает 9 тысяч рублей, его раздражают ваши схемы и программы. И он готов идти на баррикады. Как ему быть?» заявила следующее:

Завышенные требования — это не есть хорошо, дайте мне все и сразу, хотя из себя ничего не представляю, но хочу Mercedes. Адекватность должна быть во всем. Наша задача — работать с молодежью в этом вопросе.

Броские заголовки

Так как после череды скандальных высказываний чиновников, ставших достоянием гласности в прошлом году, СМИ бдительно следят за всем, что озвучивают представители власти, эта фраза сразу после публикации была подхвачена журналистами.

Вот как озаглавливали свои заметки про это мнение Четошниковой представители прессы:

«Завышенные требования»: чиновница алтайского правительства обвинила молодых педагогов в жадности. «Больше 9 тыс зарплаты — это завышенные требования»: чиновница указала алтайцам на их место. Чиновница пристыдила учителей за желание хорошо зарабатывать. Алтайская чиновница объяснила свои слова о жадных до Mercedes педагогах.

Чем ответила СМИ представитель власти

Екатерина Четошникова,

начальник управления молодежной политики Алтайского края:

Мое интервью вызвало неоднозначную реакцию — та его часть, в которой я говорю, что молодежи зачастую присущи завышенные требования. Мое мнение сформировано исключительно на личном опыте. Так сложилось, что быстро и само все в ней не получалось. Учеба, упорная работа. Не всегда думалось о зарплате, были задачи и цели, к которым я шла своими знаниями, упорством, потом уже опытом.

По словам Екатерины Четошниковой, ей «конечно, хочется, чтобы наша молодежь жила лучше, имела все для реализации своего таланта и потенциала, получая за это достойную оплату». Она считает, что мир и жизнь сегодня динамично меняются, открывая для всех возможности, «которые предыдущие поколения себе и не представляли».

Екатерина Четошникова,

начальник управления молодежной политики Алтайского края:

Поэтому, конечно, хочется всего и быстро. Наверное, старшим поколениям это не привычно, но это лишь означает, что мне следует быть более чувствительной к современным требованиям. И если мы сделаем так, что уже нынешняя молодежь сможет себе позволить Mercedes, значит, наша работа была эффективной.

Что известно об Екатерине Четошниковой

Чиновнице 39 лет. Она родилась в Барнауле. По данным altapress.ru, Екатерина не является дочерью Виктора Четошникова — главы краевой инспекции по градостроительной деятельности.

В 2002 году Екатерина окончила Барнаульский государственный педагогический институт по специальности «Педагог-психолог. Учитель английского языка». С 2012 года занимала должность проректора по воспитательной работе ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический университет», а в ноябре 2018 года назначена начальником управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края.