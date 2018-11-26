Проректор АлтГПУ возглавит «молодежное» управление в правительстве Алтайского края

Курировать работу с молодежью и общественными организациям в Алтайском крае будет 38-летняя Екатерина Четошникова, проректор по воспитательной работе в Алтайском педуниверситете, глава Алтайского центра развития добровольчества. Она сообщила altapress.ru, что такое предложение ей поступило, однако подчеркнула, что говорить о назначении можно будет только после появления официальных документов.

Четошникова займет пост начальника управления молодежной политики и реализации программ общественного развития края.

До сих пор она вела активную общественную работу с молодежью: выигрывала гранты на проекты, участвовала в форуме АТР («Алтай. Точки роста»), развивала волонтерское движение и т. д.

Четошникова входит в пул общественников, чья работа неоднократно поощрялась властями. Она — председатель комиссии в Общественной палате края. Четошникова была в числе координаторов «Бессмертного полка России» в регионе. Она вошла в число приглашенных на предвыборную встречу общественников с Виктором Томенко, тогда еще врио губернатора.

Отметим, что Екатерина Викторовна Четошникова, по данным altapress.ru, не является дочерью Виктора Четошникова — главы краевой инспекции по градостроительной деятельности.