Топ-10 перлов чиновников, сильно разозливших россиян в 2018 году

«Газета.Ru» составила подборку самых скандальных и спорных высказываний российских чиновников и парламентариев в 2018 году.

Татьяна Голикова: заработай миллион

Вице-премьер РФ по социальным вопросам заявила, что если бросить курить, можно «сэкономить миллион рублей». Однако с учетом средней цены пачки сигарет, чтобы истратить на вредную привычку миллион, надо искуривать по 34 пачки в день.

Татьяна Голикова , Россия. из открытых источников в интернете

Максим Топилин: растем невиданными темпами

Глава минтруда заявил о беспрецедентных темпах роста зарплат россиян. Причем сказал, что опирается на данные Росстата.

Между тем, Росстат приводит данные, согласно которым средняя начисленная зарплата, по данным на ноябрь, по сравнению с ноябрем 2017 года в реальном выражении (с учетом инфляции) увеличилась на 4,6%. А реальные располагаемые доходы населения упали в ноябре на 2,9%.

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин. kremlin.ru

Анатолий Чубайс: неблагодарные

Чубайс, конечно, уже не чиновник, но возглавляет государственную структуру — «Роснано». Так что он тоже вошел в десятку раздражителей, по версии издания.

Выступая на Общероссийском гражданском форуме, Чубайс заявил, что общество наше «инфантильно» и «за 25 лет не удосужилось даже сказать спасибо бизнесу один раз за то, что бизнес делал в стране».

Анатолий Чубайс. Скрин с Россия24

«Он (бизнес) страну отстроил. Он восстановил безнадежно обрушившиеся советские предприятия, он вернул зарплату людям, он наполнил бюджет деньгами. Это все сделали те, кого общество называет олигархами», — сказал Чубайс. Желающих сказать свое «спасибо олигархам» нашлось немного. А встречная волна была весьма впечатляющей.

Максим Орешкин: устойчив на фоне неустойчивых

Рубль подешевел с начала года почти на 20%. Однако министр экономического развития России Максим Орешкин утешил, заявив, что на фоне таких стран, как ЮАР, Индия, Бразилия рубль выглядит «очень устойчиво».

Максим Орешкин. kremlin.ru

Тамара Плетнева: не спите с иностранцами

Руководитель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева призвала россиянок не вступать в интимные отношения с иностранцами во время чемпионата мира по футболу, чтобы не становиться потом матерями-одиночками.

Плетнева утверждает, что в Госдуму часто обращаются женщины, родившие от отцов-иностранцев, которые увозят детей из страны. «Мы своих детей должны рожать. Я не националист, но тем не менее», — сказала она.

Марина Антимонова: лопату в руки и вперед

Министр правительства Самарской области Марина Антимонова в Twitter резко отреагировала на жалобу одной из мамочек, что та не хочет кормить ребенка «дешевой едой на пальмовом масле», а пособие не позволяет купить лучшую.

Министр спросила: «Считаете, что государство должно всех содержать? А где отец ребенка? Чтобы детей плохими продуктами не кормить, наше поколение сады и огороды разводило». Потом пришлось извиняться.

Наталья Соколова. saratov.gov.ru

Наталья Соколова: нищета как рецепт молодости

Главный, по мнению издания, скандал 2018 года устроила Наталья Соколова, министр труда Саратовской области. Местным депутатам она заявила, что 3,5 тыс. рублей в месяц (цена продуктовой корзины в регионе) достаточно для удовлетворения минимальных физиологических потребностей.

«Я вам могу составить меню, исходя из тех магазинов, которые я посещаю, со скидками, и вы поймете, что жить можно! Сбалансированное (питание), но диетическое! Вы станете моложе, красивее и стройнее! Макарошки всегда стоят одинаково!», — заявила она.

Правда, сама она переходить на такое меню отказалась. В конце концов «диетолога"-министра уволили.

Ольга Глацких. Скриншот видео vk.com/mash

Ольга Глацких: рожать вас не просили

Эта дама, директор департамента молодежной политики Свердловской области и олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, заявила на встрече с молодежью: «Государство не просило вас рожать», в том смысле, что сами родили — сами и несите ответственность за ребенка.

Гладких в дальнейшем извинялась, а в конце концов написала заявление об увольнении.

Екатерина Лахова: пустой желудок — светлая голова

Сенатор от Брянской области Екатерина Лахова, комментируя все ту же потребительскую корзину, задалась вопросом, как люди выживали в войну.

«Люди, которые пережили ужасы и голод. Какая у них была потребительская корзина? Люди выживали, как могли. И при этом, пройдя столько всего, какие они разумные, какая голова у них светлая! Может, как раз стрессы и лишения тому причиной?» — предположила сенатор.

Затем она вынуждена была оправдываться, что ее слова вырвали из контекста.