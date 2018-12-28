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Политика
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Министр Самарской области предложила заводить огороды, чтобы содержать детей

Министр социально-демографической и социальной политики Самарской области Марина Антимонова в Twitter в ответ на жалобы на низкое пособие по уходу за ребенком, предложила матерям искать иные способы заработка. По ее мнению, еду для детей можно выращивать на собственном огороде, пишет РБК.

Капуста. Огород
Капуста. Огород
ССО

Запись министр оставила в дискуссии к новости портала 63.ru, в которой шла речь о сокращении населения региона. В комментариях к сообщению в Twitter пользователи начали жаловаться на малый размер пособия.

Министр написала: «Считаете, что государство должно всех содержать? А где отец ребенка? Есть программы переподготовки и занятости для мамочек в декретном и т. д. Чтоб детей плохими продуктами не кормить, наше поколение сады и огороды разводило. Если хочешь ребенка, всегда найдешь решение!».

Впоследствии чиновница извинилась перед участниками дискуссии, сказала, что допустила некорректное выражение, которое было выхвачено из общего контекста.

Ранее глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких на встрече с детьми сказала, что государство им ничего не должно. «Вам должны ваши родители, которые вас родили. Государство не просило их вас рожать», — сказала чиновница. 26 декабря она подала в отставку.

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