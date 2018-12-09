Чубайс упрекнул россиян в неблагодарности олигархам

Россияне должны поблагодарить предпринимателей за все, что бизнес сделал для страны, но не сделают этого, заяви л председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс, рассказали РИА Новости. Слова были сказаны в дискуссии на Общероссийском гражданском форуме о диалоге бизнеса, власти и общества.

На вопрос, кто мог бы быть драйвером развития страны, Анатолий Чубайс сказал: не бизнес и не общество.

«Общество, в моем понимании, глубоко инфантильно, оно вообще за 25 лет не удосужилось даже сказать „спасибо“ бизнесу один раз за все, что бизнес сделал в стране. ОН страну отстроили, н восстановил безнадежно обрушившиеся советские предприятия, вернул зарплату людям, напомнил бюджет», — сказал он.

Это все сделали те, кого общество называет олигархами. Но «доброго слова о бизнесе у общества нет». И ожидать того, что народ «дозреет» и поблагодарит бизнесменов, нельзя, считает Чубайс.

Виновато ли в этом общество или сам бизнес ведет себя с обществом так, что не дает оснований проявить благодарность? — поинтересовался у него ведущий дискуссии

«Бизнес ведет себя только так, как может себя вести. Что вы хотите от родившегося бизнеса, который вырос из 1990 года, до декабря которого в нашей родной стране действовала статья Уголовного кодекса, которая называлась «частная предпринимательская деятельность?», — ответил глава «Роснано».

Бизнес в России тоже незрелый, поверхностный, мальчишеский, нуворишский, но это неизбежно — ему всего 30 лет.

«В этом смысле мои претензии не на стороне бизнеса, а на стороне общества».

ПРоблема в том, что развития страны не происходит, констатировали участники дискуссии. По мнению Чубайса, движение могло бы инициировать государство. Но начатьему надо было бы с того, чтобы реабилитировать бизнес, в том числе крупный, «сказать ему спасибо», объявить героями нашего времени бизнесменов— десятки и сотни тысячи предпринимателей совершили героические усилия. НО в том, что государство этого не сделает, Чубайс уверен.

«Единственный позитивный росточек — третий сектор, он занимается социальным предпринимательством, который «не про бабки», а про то, как принести людям добро. Они пробились через асфальт, продолжают двигаться вперед, получают по башке от своих же единомышленников, которые сидят на диване и указывают, как это вы посмели взаимодействовать с антинародной властью. Они двигались, двигаются и будут двигаться. И это единственное позитивное начало», — полагает Анатолий Чубайс.

Громкое высказывание Чубайса уже начали комментировать российские политики. К примеру, российский сенатор Алексей Пушков заявил РИА Новости, что своим заявлением о неблагодарности россиян председатель правления «Роснано» только обостряет отношения между обществом и бизнесом.