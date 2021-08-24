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Жизнь

Прокуратура занялась чиновником, назвавшим сибиряков «кучей дерьма и плаксивым сбродом»

В Красноярске прокуратура занялась требованием привлечь к наказанию советника главы администрации губернатора Андрея Агафонова, сообщает РИА «Новости».

Кадр из фильма "Холоп".
Кадр из фильма "Холоп".
www.kinopoisk.ru.

Напомним, Агафонову не понравилось поведение жителей региона, высказавших претензии из-за смога в городе в результате лесных пожаров.

«Как люди в это превратились, в эту ноющую кучу дерьма? И как им живется постоянно с этим ощущением вечной ущемленности? Человек с утра такой просыпается и думает — блин, я ж еще не задыхался ни разу! Надо немного позадыхаться! Отдельные комплименты бойцам невидимого фронта, которые воспитали целое поколение истеричек „в режиме черного неба“. Это не жители Сибири, это вообще не русские, это какой-то плаксивый сброд», — написал советник.

Сообщение вскоре исчезло, однако на «обидные слова» обратили внимание местные жители и СМИ.

«В прокуратуру края поступала жалоба о привлечении к административной ответственности Агафонова по 5.61 КоАП РФ. Для рассмотрения по существу и дачи ответа заявителю она направлена в прокуратуру Октябрьского района города. Решение о наличии признаков состава правонарушения на данный момент не принято», — рассказали в надзорном ведомстве.

В интервью «Говорит Москва» Агафонов сообщил о своей непричастности. По его словам, запись удалили администраторы Facebook из-за жалоб.

В пресс-службе главы региона сообщили, что не комментируют личные высказывание советника.

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