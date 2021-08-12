«Кучей дерьма и плаксивым сбродом» назвал жителей региона советник губернатора в Сибири

Ему не понравилось поведение жителей региона, которые высказали в соцсетях претензии фигуристу Алексею Ягудину из-за того, что он не заметил смога в задыхающемся от природных пожаров городе.

И советнику главы региона стало стыдно, из-за того, что он также из Красноярска.

«Я почитал комменты в инстаграме Ягудину, и стало немного стыдно, что я тоже из Красноярска. Как люди в это превратились, в эту ноющую кучу дерьма? И как им живется постоянно с этим ощущением вечной ущемленности? Человек с утра такой просыпается и думает — блин, я ж еще не задыхался ни разу! Надо немного позадыхаться! Отдельные комплименты бойцам невидимого фронта, которые воспитали целое поколение истеричек „в режиме черного неба“. Это не жители Сибири, это вообще не русские, это какой-то плаксивый сброд», — написал советник губернатора.

Правда, пост был удален через несколько минут. Но Тайга. инфо успела сделать скрины.

Ранее жители Красноярска массово стали оставлять комментарии в соцсетях фигуриста Алексея Ягудина, который выставил пост об отсутствии смога от лесных пожаров в столице края.

В итоге он закрыл комментарии к посту и признал, что «совершил глупость», заметив все же, что был только в центре города.

В Якутии горят леса горят с мая. Дым от них распространяется на соседние регионы. В зону задымления попали Иркутская область, Хакасия и Красноярский край.

Дымка окутала и Алтайский край.

Президент РФ Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву направиться в Якутию, чтобы принять оперативное руководство всей группировкой министерства, которая занята тушением колоссальных лесных пожаров в республике, сообщила пресс-служба Кремля.