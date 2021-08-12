12 августа 23°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

«Кучей дерьма и плаксивым сбродом» назвал жителей региона советник губернатора в Сибири

Советник красноярского губернатора Александра Усса Андрей Агафонов назвал жителей края «плаксивым сбродом» и «кучей дерьма».

Лесные пожары.
Лесные пожары.
CC0

Ему не понравилось поведение жителей региона, которые высказали в соцсетях претензии фигуристу Алексею Ягудину из-за того, что он не заметил смога в задыхающемся от природных пожаров городе.

И советнику главы региона стало стыдно, из-за того, что он также из Красноярска.

«Я почитал комменты в инстаграме Ягудину, и стало немного стыдно, что я тоже из Красноярска. Как люди в это превратились, в эту ноющую кучу дерьма? И как им живется постоянно с этим ощущением вечной ущемленности? Человек с утра такой просыпается и думает — блин, я ж еще не задыхался ни разу! Надо немного позадыхаться! Отдельные комплименты бойцам невидимого фронта, которые воспитали целое поколение истеричек „в режиме черного неба“. Это не жители Сибири, это вообще не русские, это какой-то плаксивый сброд», — написал советник губернатора.

Правда, пост был удален через несколько минут. Но Тайга. инфо успела сделать скрины.

Ранее жители Красноярска массово стали оставлять комментарии в соцсетях фигуриста Алексея Ягудина, который выставил пост об отсутствии смога от лесных пожаров в столице края.

В итоге он закрыл комментарии к посту и признал, что «совершил глупость», заметив все же, что был только в центре города.

В Якутии горят леса горят с мая. Дым от них распространяется на соседние регионы. В зону задымления попали Иркутская область, Хакасия и Красноярский край.

Дымка окутала и Алтайский край.

Президент РФ Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву направиться в Якутию, чтобы принять оперативное руководство всей группировкой министерства, которая занята тушением колоссальных лесных пожаров в республике, сообщила пресс-служба Кремля.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость