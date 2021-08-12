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Происшествия

До Казахстана дошел дым от пожаров из Якутии

Смог от лесных пожаров в Якутии дошел до северо-восточной части Казахстана и, в частности, до столицы Нур-Султана, сообщила пресс-служба «Казгидромета».

Дымка в Барнауле, 6 августа 2021 года.
Дымка в Барнауле, 6 августа 2021 года.
altapress.ru

В воздухе превышена предельно допустимая норма двуокиси азота.

«Высокое содержание влаги в приземном слое атмосферы было благоприятным для концентрации загрязняющих веществ. За 10−11 августа 2021 года на территории города Нур-Султан превышение предельно допустимой нормы в атмосферном воздухе зафиксировано по диоксиду азота до 1,7 ПДК», — говорится в сообщении.

Президент РФ Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву направиться в Якутию, чтобы принять оперативное руководство всей группировкой министерства, которая занята тушением колоссальных лесных пожаров в республике, сообщила пресс-служба Кремля.

В Якутии горят леса горят с мая. Дым от них распространяется на соседние регионы, пишет polit.ru. В зону задымления попали Иркутская область, Хакасия и Красноярский край.

Дымка окутала и Алтайский край.

Телеканал CNN 23 сообщил, что дым дошел до Аляски.

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