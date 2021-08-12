Светлая голова и «макарошки». 10 едких и будоражащих высказываний российских чиновников о своих согражданах

5 «Хочу Mercedes»

Начальник управления молодежной политики Алтая Екатерина Четошникова в интервью amic.ru сказала: «Завышенные требования — это не есть хорошо. Дайте мне все и сразу, хотя из себя ничего не представляю, но хочу Mercedes. Адекватность должна быть во всем. Наша задача — работать с молодежью в этом вопросе».

Высказывание последовало в ответ на вопрос о начинающих педагогах и их зарплате в 9 тыс. рублей.

Позже Четошникова оправдалась: «Мое интервью вызвало неоднозначную реакцию — та его часть, в которой я говорю, что молодежи зачастую присущи завышенные требования. Мое мнение сформировано исключительно на личном опыте. Так сложилось, что быстро и само все в ней не получалось. Учеба, упорная работа. Не всегда думалось о зарплате, были задачи и цели, к которым я шла своими знаниями, упорством, потом уже опытом».