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Политика

Светлая голова и «макарошки». 10 едких и будоражащих высказываний российских чиновников о своих согражданах

Депутат Госсобрания Марий Эл Владимир Кожанов призвал россиян кланяться при встрече с властью. Altapress.ru подготовил подборку самых громких заявлений чиновников — о питании, детях и бедности.

Чиновники.
Чиновники.
altapress.ru
1 «Макарошки стоят одинаково»

В 2018 году Наталья Соколова — министр труда и занятости Саратовской области — потрясла общественность. Она заявила, что на прожиточный минимум в 3,5 тыс. рублей можно жить месяц.

«Я могу составить меню, исходя из тех магазинов, которые посещаю, со скидками, и вы поймете, что жить можно. Питание будет сбалансированным, диетическим. Вы станете моложе, красивее и стройнее. Макарошки всегда стоят одинаково», — сказала Соколова. За высказывание ее уволили.

Макароны.
Макароны.
CC0
2 «Какая у них светлая голова!»

Сенатор от Брянской области Екатерина Лахова тоже высказалась о прожиточном минимуме. Она вспомнила военные годы и возмутилась: «Какая у людей того времени была потребительская корзина?»

«Люди выживали как могли. И при этом, пройдя столько всего, какие они разумные, какая голова у них светлая!» — добавила Лахова.

Продуктовый магазин. Корзина.
Продуктовый магазин. Корзина.
СС0
3 «Рожать не просили»

«Государство не просило вас рожать». Об этом заявила директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких. Произошел казус в 2018-м на встрече с молодежью.

Чиновница имела в виду, что ответственность за детей несут только родители. За слова она попросила прощения, после чего написала заявление об увольнении.

Младенец, роды.
Младенец, роды.
unsplash.com
4 «Вся эта «бичевня»

Пресс-секретарь губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич оскорбила пострадавших от паводка в Тулуне.

Скандал вспыхнул, когда запись с ее голосом попала в сеть.

«Люди, вся эта «бичевня», пришли — вы бы видели, как они одеты! Одеты черт-те как, два класса образования», — сказала Алашкевич.

Владимир Путин на встрече с пострадавшими от наводнения в Иркутской области.
Владимир Путин на встрече с пострадавшими от наводнения в Иркутской области.
kremlin.ru
5 «Хочу Mercedes»

Начальник управления молодежной политики Алтая Екатерина Четошникова в интервью amic.ru сказала: «Завышенные требования — это не есть хорошо. Дайте мне все и сразу, хотя из себя ничего не представляю, но хочу Mercedes. Адекватность должна быть во всем. Наша задача — работать с молодежью в этом вопросе».

Высказывание последовало в ответ на вопрос о начинающих педагогах и их зарплате в 9 тыс. рублей.

Екатерина Четошникова.
Екатерина Четошникова.
altaimolodoi.ru/

Позже Четошникова оправдалась: «Мое интервью вызвало неоднозначную реакцию — та его часть, в которой я говорю, что молодежи зачастую присущи завышенные требования. Мое мнение сформировано исключительно на личном опыте. Так сложилось, что быстро и само все в ней не получалось. Учеба, упорная работа. Не всегда думалось о зарплате, были задачи и цели, к которым я шла своими знаниями, упорством, потом уже опытом».

6 «Безработица — от выплат»

Министр труда и соцзащиты населения Башкирии Ленара Иванова в 2020 году заявила, что рост пособий спровоцирует резкое увеличение безработицы.

Чиновница сообщила, что из-за пандемии безработица выросла в 5 раз.

Бедность, безработица.
Бедность, безработица.
СС0

«Причинами этого стало повышение пособия, возможность получать безработному с детьми специальные доплаты, дополнительные соцвыплаты безработным», — отметила она.

7 «Зачем работать?»

В 2020-м замдиректора Центра занятости Нефтекамска также пожаловалась на высокие пособия. Отметим, что минимальная их сумма на тот момент составляла 5175 рублей.

«Если в семье есть ребенок, хотя бы один, — пособие увеличивается на три тысячи. Это уже восемь тысяч. А, как правило, малоимущие семьи — многодетные… Три ребенка — это уже почти 15 тысяч… Это выше минимального размера оплаты труда. Зачем человеку работать, если он может получать в центре занятости эти деньги», — разъяснила женщина.

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0
8 «Вложили, чтобы брать?»

Марина Юденич — председатель Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека — усомнилась во вкладе россиян в госбюджет.

На встрече с жителями подмосковного Королева она спросила: «Ребят, вы так легко говорите: «А давайте из бюджета возьмем столько, а давайте возьмем столько…». Вы в этот бюджет что-то вложили, чтобы из него брать?»

9 «Алкаши и тунеядцы»

Депутат Волгоградской облдумы Гасан Набиев в 2019-м резко высказался в адрес малоимущих пенсионеров. Их он назвал «тунеядцами и алкашами».

Позже чиновник сказал, что под получающими высокие пенсии работниками имел в виду сотрудников ООО «Газпром трансгаз Волгоград». Отделение Набиев возглавлял с 2004 по 2016 год.

Пьянство. Алкоголизм.
Пьянство. Алкоголизм.
Pixabay.com
10 «Власть, она от бога!»

Депутат Госсобрания Марий Эл Владимир Кожанов в июне 2021-го призвал народ кланяться перед начальством.

Запись с высказываниями парламентария появилась в сети.

«Вот как евреи сказали: «Встретил начальника — что надо сделать? Поклониться! Власть, она от Бога. Как с ней можно ссориться?», — огласил он.

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