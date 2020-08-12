«Пять тысяч и больше». Чиновница заявила, что россияне не хотят работать из-за больших пособий

В мэрии Нефтекамска прошло оперативное совещание, которое транслировали в соцсетях, а позже запись показали по местному телеканалу «Нефтекамск 24».

«Наблюдается кадровый голод, работодатели не могут укомплектовать рабочие места, так как граждане отказываются от трудоустройства в связи с высоким размером пособия по безработице», — заявила чиновница.

Мэр Нефтекамска спросил, почему люди не желают трудиться. «Потому что там работать надо, а у них пособие большое», — с улыбкой ответила замдиректора ЦЗН.



На уточняющий вопрос о размере пособия чиновница уточнила, что минимальная сумма — 5 175 рублей. Однако это не предел — можно получить гораздо больше.

«Если в семье есть ребенок, хотя бы один, — увеличивается на три тысячи. Это уже восемь тысяч. А, как правило, малоимущие семьи — это многодетные… три ребенка — это уже почти 15 тысяч… это выше минимального размера оплаты труда. Зачем человеку работать, если он может получать в центре занятости эти деньги», — разъяснила женщина.

В соцсетях позиция чиновницы вызвала волну негодования. Ей предложили самой поработать за пять или восемь тысяч рублей.

Ранее российская «урапатриотка» негативно высказалась о выплате детских пособий — «единоразовые» 10 тыс. рублей.