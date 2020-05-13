Российская «урапатриотка» негативно высказалась о выплате детских пособий

В Саратовской области разразился скандал, связанный с очередным высказыванием чиновницы. На этот раз — о единоразовой выплате детских пособий в 10 тысяч рублей, о которых говорил президент РФ Владимир Путин на совещании 11 мая.

Короткий пост в группе «Подслушано Энгельс» ВКонтакте оставила местная жительница, порадовавшаяся тому, что российский лидер утвердил единоразовые выплаты в 10 тысяч рублей всем россиянам на детей в возрасте от 3 до 15 лет.

Под сообщением оставила комментарий пользовательница Лидия Прозорова, в профиле которой указано, что она является сотрудницей МБУ «Центр молодежных инициатив ЭМР». В группе МБУ Прозорова указана в должности заместителя директора по административно-хозяйственной части, пишет fn-volga.ru. Впоследствии выяснилось, что это чиновница Лидия Бузовчук. И в группе зарегистрирована под ником.

«Раньше никогда ни денег за рождение детей не давали, никаких маткапиталов, и жили как-то не скулили, а сейчас рожающим все должны и обязаны, и чем больше дают, тем больше хочется! Лучше б пенсионерам помогли, которые всю жизнь налоги платили и работали!», — заявила работница молодежного центра.

Пользователи вступили с Прозоровой в дискуссию.

«Это она про помощь детям. Вроде, работает в молодежной среде и такая урапатриотка, учит всех. Так топит за детей. Судя по профилю, ее работа — сидеть в „ВК“ и постить всякую фигню. Такую чиновницу никогда не увидишь на передовой: в общении с трудными подростками, например, зато на всех парадах она впереди (судя по фоткам)», — возмущается один из комментаторов.

Мама с ребенком. СС0

Местные власти отреагировали на этот «диспут» в соцсетях — исполняющая обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидия Бузовчук отстранена от должности после размещения в социальной сети комментария об оказании помощи семьям с детьми, сообщает ТАСС.

«Была проведена проверка в связи с опубликованным комментарием, принято решение об отстранении Бузовчук от должности», — сказал собеседник агентства.

Скандалы

В июне губернатор Владимирской области Владимир Сипягин прокомментировал высказывание замдиректора департамента здравоохранения Юлии Арсениной о ранних родах. Чиновница заявила, что «чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение, и тем лучше для самой женщины».

В противовес она ставила мнение представителей ее поколения, которые настраивают детей «на то, что нужно получить образование и только потом рожать детей». Силягин признал, что Арсенина использовала «неудачную формулировку», которую многие СМИ интерпретировали «как предложение рожать чуть ли не несовершеннолетним».

Не оказался в стороне рейтинга чиновничьих высказываний Алтайский край. Так, губернатор Виктор Томенко сначала сделал замечание, а потом заступился за чиновницу Екатерину Четошникову, неудачно высказавшуюся о зарплатах молодых учителей. Она сравнила желание молодого учителя получать достойную зарплату с потребностью иметь Mercedes. Фраза чиновницы сразу разлетелась по российским СМИ. Позже чиновница пояснила, что пыталась лишь сказать, что добиться всего и сразу быстро вряд ли получится.

Екатерина Четошникова www.instagram.com/chetoshnikova/

В октябре 2018 года министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова, высказывая свою позицию о величине прожиточного минимума для неработающих пенсионеров заявила, что им хватит 3,7 тысяч рублей. На возражение коллеги о стоимости продуктов она подметила, что «макарошки стоят всегда одинаково».

Был громким скандал вокруг чиновницы из Свердловской области. Глава регионального департамента молодежной политики Ольга Глацких заявила, что государство ничего не должно подрастающему поколению, поскольку не просило их родителей рожать. И получила прозвище «министр никто не просил вас рожать».

Думать надо

На фоне этих скандалов Максим Топилин (на тот момент министр труда и социальной защиты РФ) призвал чиновников думать прежде, чем что-то говорить — так он прокомментировал скандалы вокруг некорректных высказываний региональных и федеральных политиков.

Увольнять

В мае 2020 года госслужащих предложили увольнять за хамство в отношении граждан.

Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на одном из пленарных заседаний весенней сессии.