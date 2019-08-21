«Быдлоэкспертиза» и часы за 2 млн: что говорят чиновники в закрытых от народа кабинетах

Иркутская чиновница назвала на совещании пострадавших от паводка в Тулуне «быдлом» и «бичами». Это подтвердили проведенные экспертизы. Скандал разразился, когда в сеть попала аудиозапись с голосом чиновницы из команды иркутского губернатора.

Владимир Путин на встрече с пострадавшими от наводнения в Иркутской области.

«Люди, вся эта бичевня, пришли — вы бы видели, как они одеты! Одеты черт-те как, два класса образования, — заявила «героиня».

Ранее Алашкевич предложила дождаться экспертизы, после которой станет ясно, принадлежит ли ей звучащий в треке голос.

И экспертиза аудиозаписи подтвердила, что голос принадлежит начальнику пресс-службы губернатора Иркутской области Сергея Левченко Ирине Алашкевич.

Позже начальник Экспертного управления Национального комитета противодействия коррупции в РФ Юрий Макеев подтвердил Life.ru, что голос принадлежит именно Алашкевич. Это подтвердили параметрические, аудиолингвистические и психолингвистические слои исследования.

По данным одного из бывших сотрудников пресс-службы администрации, слова женщины были записаны на одной из планерок, уточняет «Ридус».

Ранее в сети выложили аудиозапись ее разговора, где она оценила внешний вид людей, которые пришли на встречу с президентом России.

Люксовые «котлы»

Сама чиновница, видимо, считает себя «белой костью». Во всяком случае, она носит люксовые аксессуары, пишет ura.ru. На нескольких снимках она запечатлена в часах Marine Chronometer, стоимость которых превышает 2 млн рублей.

Как рассказал РЕН ТВ эксперт, такой хронометр сделан по «кремниевой технологии» и покрыт алмазной пленкой, сам циферблат часов закрывают сапфировые стекла, а ремешок сделан из каучука со вставками из розового золота.

Скандалы

В июне губернатор Владимирской области Владимир Сипягин прокомментировал высказывание замдиректора департамента здравоохранения Юлии Арсениной о ранних родах. Чиновница заявила, что «чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение, и тем лучше для самой женщины».

В противовес она ставила мнение представителей ее поколения, которые настраивают детей «на то, что нужно получить образование и только потом рожать детей». Силягин признал, что Арсенина использовала «неудачную формулировку», которую многие СМИ интерпретировали «как предложение рожать чуть ли не несовершеннолетним».

Не оказался в стороне рейтинга чиновничьих высказываний Алтайский край. Так, губернатор Виктор Томенко заступился за чиновницу Екатерину Четошникову, неудачно сказавшую о зарплатах молодых учителей. Она сравнила желание молодого учителя получать достойную зарплату с потребностью иметь Mercedes. Фраза чиновницы сразу разлетелась по российским СМИ. Позже чиновница пояснила, что пыталась лишь сказать, что добиться всего и сразу быстро вряд ли получится.

В октябре 2018 года министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова, высказывая свою позицию о величине прожиточного минимума для неработающих пенсионеров заявила, что им хватит 3,7 тысяч рублей. На возражение коллеги о стоимости продуктов она подметила, что «макарошки стоят всегда одинаково».

Был громким скандал вокруг чиновницы из Свердловской области. Глава регионального департамента молодежной политики Ольга Глацких заявила, что государство ничего не должно подрастающему поколению, поскольку не просило их родителей рожать. И получила прозвище «министр никто не просил вас рожать».

Думать надо

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин призвал чиновников думать прежде, чем что-то говорить — так он прокомментировал скандалы вокруг некорректных высказываний региональных и федеральных политиков.