Губернатор стал оправдываться за призыв подчиненной рожать вместо учебы

Чиновница заявила, что «чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение, и тем лучше для самой женщины». В противовес она ставила мнение представителей ее поколения, которые настраивают детей «на то, что нужно получить образование и только потом рожать детей».

Силягин признал, что Арсенина использовала «неудачную формулировку», которую многие СМИ интерпретировали «как предложение рожать чуть ли не несовершеннолетним», пишет mail.ru.

«Кто-то стремится в первую очередь создать семью, для кого-то важнее сначала получить профессиональное образование, обеспечить себе достойный уровень жизни. Это вопрос личных приоритетов. А для государства очередность не столь важна. Высокий уровень профессиональной подготовки граждан для экономики страны так же важен, как и высокий уровень рождаемости», — заявил губернатор.

Ранее свердловская чиновница Ольга Глацких заявила, что государство не обязано помогать детям.

«Сегодня у молодежи, у подрастающего поколения складывается почему-то такое понимание, что государство должно. Нет, вам государство в принципе ничего не должно — вам должны ваши родители. Потому что они вас родили — государство не просило их рожать», — заявляла Глацких в 2018 году.

В сети ее прозвали министр «никто не просил вас рожать».

В Сочи губернатор Алтайского края сделал заявление по поводу высказывания начальника регионального департамента управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Екатерины Четошниковой, которая ранее сравнила желание молодого учителя получать достойную зарплату с потребностью иметь Mercedes.

После ряда скандальных высказываний глава Минтруда посоветовал чиновникам думать прежде, чем что-то говорить.