Виктор Томенко заступился за чиновницу, неудачно сказавшую о зарплатах молодых учителей

Конечно, она продолжает работать. Без сомнения, формулировка, которая прозвучала у Екатерины Четошниковой, начальника управления молодежной политики и программ общественного развития, не допустима. Мы знаем ее как человека ответственного, который любит работу с молодежью, умеет ее организовать. Она хорошо себя проявила и на общественной работе, и в качестве проректора нашего государственного педагогического университета. Я думаю, что мы должны оценивать и личность, и чиновника по совокупности его дел, а не только по некоторым ошибкам.