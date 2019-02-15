Виктор Томенко заступился за чиновницу, неудачно сказавшую о зарплатах молодых учителей

Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:
Конечно, она продолжает работать. Без сомнения, формулировка, которая прозвучала у Екатерины Четошниковой, начальника управления молодежной политики и программ общественного развития, не допустима. Мы знаем ее как человека ответственного, который любит работу с молодежью, умеет ее организовать. Она хорошо себя проявила и на общественной работе, и в качестве проректора нашего государственного педагогического университета. Я думаю, что мы должны оценивать и личность, и чиновника по совокупности его дел, а не только по некоторым ошибкам.
Напомним, начальник управления молодежной политики Алтайского края Екатерина Четошникова была вынуждена объясняться из-за своего высказывания, в котором она сравнила желание молодого учителя получать достойную зарплату с потребностью иметь Mercedes. Фраза чиновницы, появившаяся в опубликованном в интервью на «Амителе», сразу разлетелась по российским СМИ.
Позже чиновница пояснила, что пыталась лишь сказать, что добиться всего и сразу быстро вряд ли получится.
Тем не менее, губернатор Алтайского края Виктор Томенко на аппаратном совещании 28 января объявил замечание Четошниковой:
Каждый из нас должен понимать, что, общаясь с широкой аудиторией, он представляет всё правительство края. Это большая ответственность. Поэтому нужно тщательней продумывать свои формулировки и строго придерживаться общей политики, публично объявленной в программных и иных выступлениях губернатором.