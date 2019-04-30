Экс-чиновница «никто не просил вас рожать» решила стать депутатом

Бывший директор свердловского департамента молодежной политики Ольга Глацких, прославившаяся фразой «государство не просило рожать» заявила, что хочет вернуться в политику.

Экс-чиновница рассказала интернет-ресурсу «Моменты», что с детства мечтала быть депутатом.

«Это была моя мечта с детства. Мой папа тогда работал первым замом мэра города Лесной, и я ему сказала, что хочу быть депутатом Госдумы», — поделилась Глацких.

Девушка напомнила, что закончила МГУ имени Ломоносова по специальности «политолог».

По словам Глацких, уход большого числа бывших спортсменов в политику является тенденцией для России.

«Спортсменам, правда, тяжело. Все над ними стебутся, но никто не понимает, какой психологический стресс и удар они получают, когда заканчивают карьеру. Видимо, здесь государство идет на помощь», — предположила Глацких.

По ее мнению, многие олимпийские чемпионы, ставшие депутатами, справляются со своими обязанностями.

Подруга Алины Кабаевой

В 12 лет Ольга Глацких попала в сборную России (2001−2005), где стала выступать с Алиной Кабаевой. Тренировать гимнастку стала заслуженный тренер России Ирина Винер (жена известного олигарха Алишера Усманова).

С тех пор, как сама любит повторять Ольга Глацких, они с Алиной Кабаевой подруги, пишет pioner.

Скандал

Скандал с Ольгой Глацких разгорелся после того, как в интернете появилась видеозапись встречи чиновницы со школьниками в Кировграде, пишет ura.ru. Там Глацких заявила, что государство не просило россиян рожать детей, а, следовательно, ничего им не должно.

В конце 2018 года Глацких ушла со своего поста, а весной получила должность замдиректора Дворца игровых видов спорта «Уралочка» (ДИВС).