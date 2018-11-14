Подруга Кабаевой «никто не просил вас рожать» получила из бюджета 131 млн рублей

В финансировании списка кандидатов в депутаты гордумы Екатеринбурга принимала участие дочерняя фирма предприятия, владеющего бизнес-отелем «Панорама», в котором директор областного департамента молодежной политики Ольга Глацких (ее окрестили министр «никто не просил вас рожать») обучала одаренных детей.

На реализацию этой программы возглавляемая Глацких структура получила в 2018 году 131 млн рублей из регионального бюджета, пишет ura.ru.

Планировалось, что на эти деньги будут организованы четыре смены для 800 подростков. При таком финансировании на каждого ребенка было израсходовано в течение одной смены 163 тысяч 750 рублей.

Финансовые документы обнаружил депутат Заксобрания Вячеслав Вегнер.

Тема о финансовых тратах Глацких в течение суток находилась в топе. Следком по Свердловской области выразил намерение провести проверку деятельности департамента.

Однако спустя всего несколько часов новость была удалена без объяснения причин. Следственный комитет засекретил проверку Глацких.

Деньги на выборы?

Источник в силовых структурах опасается, что едва запущенная проверка могла быть остановлена. Он уверен, что серьезных разбирательств ведомству Глацких все-таки не избежать. Одна из причин его убежденности — вскрывшаяся связь этой истории с недавними выборами в Екатеринбургскую гордуму.

Влиятельный единоросс выразил опасение, что в случае возобновления полномасштабной проверки следователи могут найти в бухгалтерских документах интересные факты.

«Если эта версия верна, то выделенные Глацких деньги чуть ли не на прямую пошли на выборы. Ждем, что скажут по этому поводу силовики, может быть, они решат, что не все так плохо», — заявил единоросс.

Отдых на Сейшелах

По последним данным, сейчас министр «никто не просил вас рожать» находится в отпуске на Сейшельских островах, где отдыхает вместе со своим другом и покровителем, депутатом Свердловской областной думы, бизнесменом Александром Серебренниковым .

Поддержка депутата

Между тем депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова встала на защиту директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких. Журова считает, что скандал в прессе был раздут искусственно. По ее мнению, Ольга Глацких пока является неопытным чиновником и не может заранее предусмотреть реакцию на свои слова. Депутат подчеркнула, что если бы свердловская чиновница не была бы олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике, на ее слова вообще бы не обратили внимания.

Подруга Алины Кабаевой

В 12 лет Ольга Глацких попала в сборную России (2001—2005), где стала выступать с Алиной Кабаевой. Тренировать гимнастку стала заслуженный тренер России Ирина Винер (жена известного олигарха Алишера Усманова).

С тех пор, как сама любит повторять Ольга Глацких, они с Алиной Кабаевой подруги, пишет pioner.

Алина Кабаева. из открытых источников в интернете

«На Олимпиаде в Афинах мы выступали вместе, были в одной команде, поэтому она стала для меня подругой»", — заявляла Глацких.

На вопрос, в чем причина ее успеха, она отвечала: «Безусловно, это талант, воля к победе и мое окружение».

В 2004 году стала олимпийской чемпионкой Игр в Афинах.

Семиклассница

Общеобразовательную школу посещала до 7 класса. Потом из-за интенсивных занятий спортом училась и сдавала экзамены на аттестат зрелости заочно. Заочное обучение не помешало гимнастке окончить МГУ им. М. В. Ломоносова (2011 год) по специальности политолог и Финансовую Академию при правительстве РФ (2012 год) по специальности финансовый менеджмент. В 2009 и 2010 году проходила практику в управлении делами президента РФ и министерстве спорта.

После окончания спортивной карьеры и до настоящего времени покровительство Ольге оказывает депутат областного заксобрания с 2000 года Александр Серебренников.

В 2016 году, когда Глацких была назначена главой молодежного департамента, она заработала 4,25 млн рублей. Сама Глацких отметила, что у чиновников «трёхкопеечные зарплаты».

«Известность»

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Ольга Глацких стала широко известна после того, как на круглом столе с молодежными организациями в Кировграде заявила: «Государство вам ничего не должно… оно не просило вас рожать». Ролик с высказыванием подвергся широкой огласке в сети. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал слова подчиненной некорректными и инициировал проверку ее действий.