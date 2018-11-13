Депутат Госдумы поддержала чиновницу, заявившую, что «государство не просило вас рожать»

Депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова встала на защиту директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких, заявившей молодежи в Кировграде, что «государство не просило их родителей рожать детей».

Парламентарий предположила, что слова Глацких могли быть вырваны из контекста или была дана неправильная формулировка.

Поэтому спортсменка поддержала решение главы региона Евгения Куйвашева, который не торопится увольнять Глацких, а решил отделаться выговором. Правда, впоследствии информацию о выговоре опровергли. Выяснилось, что на данный момент Глацких находится в отпуске.

«Нужно было видеть тематику всей встречи, чтобы оценить контекст. Может, губернатор как раз был в курсе, видел всю видеозапись. Тогда, может быть, крайне трудно придраться к человеку. Я думаю, если бы мы увидели всё, может, как-то по-другому оценили бы», — отметила в разговоре с «НСН» Светлана Журова.

Между тем участница той встречи в Кировграде Евгения Ковалева рассказывала, что Глацких ответила ей скандальной фразой на вопрос о том, что некоторые родители не могут себе позволить отправить детей на конкурсы и мероприятия из-за нехватки денег, пишет ura.ru. В связи с чем предложила предусмотреть в областном и муниципальных бюджетах средства на эти цели.

«Глацких мне ответила ровно так, как на видео. Это не была вырванная из контекста фраза, как говорят в некоторых СМИ. Это был прямой ответ чиновницы на мой вопрос», — подчеркнула участница встречи.

Журова считает, что скандал в прессе был раздут искусственно. По ее мнению, Ольга Глацких пока является неопытным чиновником и не может заранее предусмотреть реакцию на свои слова. Депутат подчеркнула, что если бы свердловская чиновница не была бы олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике, на ее слова вообще бы не обратили внимания.

«Некоторые большие политики позволяют себе говорить очень нелицеприятные вещи, которые потом обсуждаются всем обществом. Но почему-то им это прощается в одну секунду. А девушка без опыта, может быть, публичных площадок, сказав это ребятам, получила сразу такой резонанс в обществе», — заступилась за коллегу по спорту Журова.

Пока официально проводится служебная проверка высказывания свердловской чиновницы. Как отметила исполняющая обязанности директора департамента информполитики региона Юлия Прыткова, никакого решения еще не принято.

О спортсменах-депутатах

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов на своем сайте заявил, что спортсмены не должны становиться депутатами по партийным спискам после окончания карьеры.

«Занимайтесь своим делом! Нечего там задницы просиживать. Вас на трибунах не видно никогда и нигде. В принятии какого нормального закона вы поучаствовали? Вы только выкладываете в соцсетях результаты голосования по пенсионной реформе и гордитесь, что ставите собственный народ в такие условия», — добавил он.

Известные спортсмены-депутаты в Госдуме РФ: Вячеслав Фетисов, Ирина Роднина, Светлана Журова, Александр Карелин, Светлана Хоркина, Владислав Третьяк, Николай Валуев, Владимир Драчев.