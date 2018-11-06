Запасной патрон. «Мистер биатлон» разозлил спортсменов-депутатов своим предложением

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов на своем сайте заявил, что спортсмены не должны становиться депутатами по партийным спискам после окончания карьеры, пишет Lenta.Ru. Используя терминологию биатлона, своим высказыванием Тихонов использовал дополнительный патрон в смешанной (словесной) эстафете.

«Развал в спорте начался давно.. С принятием такого закона о допинге, где предусмотрены смехотворные штрафы в 50 тысяч, надо подумать, чтобы запретить избирать в Госдуму по партийным спискам наших спортсменов-олимпийцев», — пишет Тихонов.

Спортсменам нечего делать в Госдуме, считает олимпийский чемпион.

«Просиживать задницы»

«Занимайтесь своим делом! Нечего там задницы просиживать. Вас на трибунах не видно никогда и нигде. В принятии какого нормального закона вы поучаствовали? Вы только выкладываете в соцсетях результаты голосования по пенсионной реформе и гордитесь, что ставите собственный народ в такие условия», — добавил он.

Реакция депутатов-спортсменов

Владимир Путин и Вячеслав Фетисов. kremlin.ru

На заявление биатлониста тут же отреагировали известные депутаты ГД.

Так, двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов назвал глупостью идею ввести запрет на избрание спортсменов депутатами нижней палаты парламента, заявил он в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Фетисов отметил, что спортсмены не отличаются от других граждан страны и также имеют возможность избираться и отстаивать свою позицию в Госдуме.

«Кто ему может запретить, тем более законом? Это глупость какая-то. Есть разные депутаты, которые активны, полезны, есть неактивные и бесполезные. Всё зависит от их гражданской позиции», — заключил прославленный хоккеист, пишут «Известия».

Александр Тихонов не оставил без внимания комментарий хоккеиста.

«Не отсидишься»

«Я говорил не о полном запрете для спортсменов избираться в Госдуму и их дискриминации, а о том, что их не следует включать в партийные списки, а большинство депутатов-спортсменов именно так и избрались. Потому что работа в одномандатных округах предполагает постоянную связь с избирателями, решение их проблем. Там не отсидишься, просто нажимая на кнопку», пишет в блоге Тихонов.

Депутатам пенсию — 8 тыс. рублей

Четырехкратный олимпийский чемпион коснулся и другой проблемы — «что происходит с развитием массового спорта в стране, где более 100 тысяч деревень и 78 тысяч заводов и фабрик прекратили своё существование? В наше время физкультурой в селе занимались почти все, так какой пласт потенциальных чемпионов мы потеряли».

«Вместо решения этих проблем вы голосуете за безграмотный проект пенсионной реформы, которая добивает последних жителей России. Вам самим надо платить в Госдуме зарплату по 25 тысяч рублей, как у простых людей и пенсию по 8 тысяч, и я бы посмотрел, как вы на неё проживёте. А Думу из Государственной переименовать в Народную, чтобы с вас спрашивал народ, а не спикер», — эмоционально завершил свой ответ Тихонов.

Известные спортсмены-депутаты в Госдуме РФ: Вячеслав Фетисов, Ирина Роднина, Светлана Журова, Александр Карелин, Светлана Хоркина, Владислав Третьяк, Николай Валуев, Владимир Драчев.

Лучший биатлонист XX века Александр Тихонов. alexander-tikhonov.ru

71-летний Александр Тихонов — четырехкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира по биатлону. Лучший биатлонист XX столетия. В 1977 году мировая общественность назвала его «Мистер биатлон». Уникальное достижение — победа на четырех зимних Олимпиадах подряд — принадлежит советскому биатлонисту Александру Тихонову.

Запасной патрон — дополнительный патрон, который биатлонист имеет право вставить в обойму после того, как он израсходовал установленные регламентом пять патронов.