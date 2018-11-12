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12 ноября
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Политика
51

Губернатор не стал увольнять чиновницу, заявившую «никто не просил вас рожать»

В Свердловской области определились с наказанием главе регионального департамента молодежной политики Ольге Глацких. Вместо ожидаемого общественностью увольнения губернатор Евгений Куйвашев решил отделаться выговором, пишет Ura.ru.

Ольга Глацких.
Ольга Глацких.
dmp.midural.ru

Скандал с Глацких разгорелся после того, как 3 ноября во время круглого стола заявила, что государство «ничего не должно» молодежи и не обязано выделять деньги им в помощь. «Вам должны ваши родители. Государство их не просило вас рожать», — сказала чиновница. Она также попросила всех участвовавших во встрече юношей и девушек донести эту позицию до своих друзей и знакомых. Ее слова сняли на видео и выложили в интернет.

По данным источника Ura.ru, работающего в аппарате губернатора области, остановиться на выговоре Куйвашев решил после серьезного разговора с директором департамента.

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