Губернатор не стал увольнять чиновницу, заявившую «никто не просил вас рожать»

Скандал с Глацких разгорелся после того, как 3 ноября во время круглого стола заявила, что государство «ничего не должно» молодежи и не обязано выделять деньги им в помощь. «Вам должны ваши родители. Государство их не просило вас рожать», — сказала чиновница. Она также попросила всех участвовавших во встрече юношей и девушек донести эту позицию до своих друзей и знакомых. Ее слова сняли на видео и выложили в интернет.

По данным источника Ura.ru, работающего в аппарате губернатора области, остановиться на выговоре Куйвашев решил после серьезного разговора с директором департамента.