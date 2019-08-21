Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 августа 16°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Пресс-секретарь иркутского губернатора прокомментировала слова о «быдле»

Глава управления пресс-службы и информации губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич предложила дождаться экспертизы, после которой станет ясно, принадлежит ли ей звучащий в скандальном треке голос.

Эвакуация населения из зоны подтопления в Иркутской области.
Эвакуация населения из зоны подтопления в Иркутской области.
38.mchs.gov.ru

Чиновница прокомментировала аудиозапись с оскорблениями в адрес жителей региона, пострадавших от паводка. По утверждению тех, кто выложил телефонный разговор в интернет, высказывания принадлежат ей.

Алашкевич предложила дождаться экспертизы, после которой станет ясно, принадлежит ли ей звучащий в треке голос.

«Любые мои комментарии будут выглядеть неубедительно. Я хочу дождаться экспертизы», — сказала чиновница.

Женщина с похожим на нее голосом называет жителей подтопленных районов быдлом и «бичами». Она также сетует, что не хочет ехать в пострадавший от паводка Тулун, куда ее отправил губернатор.

«Ну, может, раз съезжу, посмотрю. Я не вижу туда смысла таскаться», — говорится в записи.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость