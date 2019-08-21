Пресс-секретарь иркутского губернатора прокомментировала слова о «быдле»

Глава управления пресс-службы и информации губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич предложила дождаться экспертизы, после которой станет ясно, принадлежит ли ей звучащий в скандальном треке голос.

Чиновница прокомментировала аудиозапись с оскорблениями в адрес жителей региона, пострадавших от паводка. По утверждению тех, кто выложил телефонный разговор в интернет, высказывания принадлежат ей.

Алашкевич предложила дождаться экспертизы, после которой станет ясно, принадлежит ли ей звучащий в треке голос.

«Любые мои комментарии будут выглядеть неубедительно. Я хочу дождаться экспертизы», — сказала чиновница.

Женщина с похожим на нее голосом называет жителей подтопленных районов быдлом и «бичами». Она также сетует, что не хочет ехать в пострадавший от паводка Тулун, куда ее отправил губернатор.

«Ну, может, раз съезжу, посмотрю. Я не вижу туда смысла таскаться», — говорится в записи.