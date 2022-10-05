Советский роуд-муви «Печки-лавочки»: 9 фактов о фильме

Семейная пара из алтайской деревни впервые в жизни уезжает по путевке на море в поезде — так можно коротко описать сюжет комедии «Печки-лавочки», советского роуд-муви Василия Шукшина. Фильм сняли 70 лет назад, в 1972-м, на киностудии им. М. Горького. Altapress.ru вспоминает удивительную историю его создания.

1. Шукшин хотел, чтобы главную роль Ивана Расторгуева сыграл Леонид Куравлев. И он пришел на пробы, но только ради того, чтобы не обидеть режиссера, а к картине интереса не проявил. Роль жены Ивана, Нюры, могла достаться Нонне Мордюковой. Но после отказа Куравлева Шукшин решил сниматься в картине сам, и побоялся, что колоритная Мордюкова затмит его в кадре.

В результате фильм получился «семейным подрядом»: главную роль сыграл Шукшин, Нюру — его жена Лидия, а детей — их дочери Ольга и Мария.

Комедия «Печки-лавочки», 1972 год. Дочери В. М. Шукшина , Маша и Оля. кадр из фильма

2. Снимали фильм в Алтайском крае, в деревне Шульгин Лог неподалеку от Сросток. В родной деревне сняли несколько кадров — весь фильм там снимать режиссер отказывался: «Не хочу мозолить глаза землячкам. Пересуды. Корысть людская. Не будь того, в Сростках бы и снимали».

Но массовка разносила слухи по соседним деревням. Местные жители говорили, что даже у помещика не может быть столько техники и людей — значит, «Васька» очень богатый стал.

Комедия «Печки-лавочки», 1972 год. кадр из фильма

3. Киностудия не хотела отправлять съемочную группу так далеко, когда нужную сельскую фактуру можно было найти гораздо ближе, но режиссер был непреклонен — или там, или нигде. Тогда из соображений экономии ему дали старую технику, которая регулярно выходила из строя. Например, кран для съемок долго ремонтировали в местной кузнице, а в итоге даже назад не повезли — списали на металлолом сразу после завершения съемок.

4. Во время съемок на Шукшина сыпалось огромное количество критики от сельских жителей и членов алтайского крайкома партии. Его обвиняли в искаженном показе деревенской жизни — люди хотели, чтобы Шукшин снимал их тяжкий труд, а увидели только съемки плясок и застольев. Не нравилась им и сюжетная канва: какая путевка на море в разгар полевых работ? На режиссера даже писали жалобы в Госкино и даже в ЦК партии.

5. На первый взгляд безобидные «Печки-лавочки» оказались для Шукшина самым трудным фильмом — по заключению худсовета две трети картины вычеркнули. Режиссер бился за каждый кадр, процесс затянулся почти на год.

В конце концов вырезали фольклорные выражения главных героев, намеки на деревенское пьянство, вычеркнули кадры с частушками балалаечника Феди, пересняли титры и финал. «Печки-лавочки» получили третью прокатную категорию — минимум копий, минимум афиш и показ только в окраинных кинотеатрах. Но тем, кто его увидел, кино понравилось.

Комедия «Печки-лавочки», 1972 год. кадр из фильма

6. В одном из кадров герои фильма прибывают на привокзальную площадь Бийска автобусом ПАЗ-672 маршрута «Целинное — Бийск». Сейчас эта площадь носит имя В. М. Шукшина.

7. Финальная сцена стала основой памятника режиссеру — босой герой сидит на горе Пикет и смотрит вниз на родное село Сростки. Но изначально этот кадр был вырезан из прокатной версии — его вернули в фильм после смерти Василия Шукшина.

Сростки. Памятник В. М. Шукшину на горе Пикет. Фото предоставлено пресс-службой компании МТС.

8. За кадром в исполнении звучит джаз-вокализ на мотив песни «Очи черные», записанный Аллой Пугачевой специально для фильма в период работы певицы в эстрадном оркестре под руководством Олега Лундстрема.

9. Сценарий для фильма Шукшин написал лет за пять до того, как ему «дали добро» на экранизацию. За лирическую комедию режиссер взялся после того, как ему запретили экранизировать собственный роман «Я пришел дать вам волю» о Степане Разине — сказали снять фильм «на современную тему». Шукшин надеялся, что после фильма о паре колхозников, впервые отправившихся на курорт, он получит разрешение на историческую драму.

И действительно — через два года разрешение дали. Вот только приступить к съемкам режиссер не успел — он умер во время съемок фильма «Они сражались за Родину» на теплоходе «Дунай» в 1974-м. Ему было всего 45 лет.