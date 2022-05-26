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Жизнь

Шукшина предложила заменить ток-шоу патриотическими передачами

Актриса и телеведущая, заслуженная артистка России Мария Шукшина раскритиковала российские развлекательные телепередачи в своем Telegram-канале.

Мария Шукшина. Пресс-конференция артистов спектакля "Калина красная".
Мария Шукшина. Пресс-конференция артистов спектакля "Калина красная".
altapress.ru.

По мнению Шукшиной, ток-шоу дискредитируют институт семьи и взаимоотношения между людьми, и их можно заменить патриотическими.

«А почему бы нам в нашей стране не отменить такие помойные передачи, как „Пусть говорят“, где стирают грязное белье на всю страну в прайм-тайм? Почему нельзя заменить контент новыми патриотическими передачами, рассказывающими о простых людях, о наших солдатах, скромных героях в тылу и на передовой, проливающих кровь за наше будущее без рабских кандалов?» — размышляет 54-летняя звезда.

Актриса поделилась уверенностью, что такие передачи стали бы отдушиной в условиях информационного прессинга, пишет Газета.Ru.

Ранее Шукшину затошнило на фильме «Последний богатырь» из-за Киркорова в роли Жар-птицы.

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