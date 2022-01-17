17 января 0°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Шукшину затошнило на фильме «Последний богатырь» из-за Киркорова в роли Жар-птицы

Актриса Мария Шукшина жестко прошлась по фильму «Последний богатырь. Посланник тьмы» из-за Филиппа Киркорова, который сыграл роль Жар-птицы. Своими эмоциями она поделилась в Instagram.

Филипп Киркоров в фильме "Последний богатырь: Посланник Тьмы", реж. Дмитрий Дьяченко (2021).
Филипп Киркоров в фильме "Последний богатырь: Посланник Тьмы", реж. Дмитрий Дьяченко (2021).
kinopoisk.ru

Актриса не смогла досмотреть кино, потому что ей стало «тошно и противно».

«Ценностный кризис на днях меня ударил обухом по голове. Вынужденно посмотрела „Последний богатырь“ с моей любимой Еленой Валюшкиной. Хватило на сорок минут, когда Киркоров, изображающий Жар-птицу и одновременно себя, снес яйцо под Первый концерт Чайковского. <…> Что с нами не так, если мы делаем кассу сказкам с подобным содержанием», — цитирует Шукшину Телепрограмма.

«Последний богатырь. Посланник тьмы» — третья часть популярной комедии.

За три недели проката фильм собрал более 2 млрд рублей.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость