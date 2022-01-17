Шукшину затошнило на фильме «Последний богатырь» из-за Киркорова в роли Жар-птицы

Актриса не смогла досмотреть кино, потому что ей стало «тошно и противно».

«Ценностный кризис на днях меня ударил обухом по голове. Вынужденно посмотрела „Последний богатырь“ с моей любимой Еленой Валюшкиной. Хватило на сорок минут, когда Киркоров, изображающий Жар-птицу и одновременно себя, снес яйцо под Первый концерт Чайковского. <…> Что с нами не так, если мы делаем кассу сказкам с подобным содержанием», — цитирует Шукшину Телепрограмма.