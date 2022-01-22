Лидию Федосееву-Шукшину определили в дом престарелых

Она объяснила, что Лидия Николаевна отправилась в пансионат по согласованию с дочерью Ольгой. Там она сможет «немножко поправить здоровье и отдохнуть».
«Лидия Николаевна достаточно быстро обосновалась, уютно обставила свою комнату, многие вещи привезла из дома. А еще взяла с собой любимую кружку, цветы и книги», — сказала юрист.
Дочь актрисы пояснила, что у матери имеются различные возрастные заболевания, которые требуют постоянного внимания.
«Там для пожилых людей насыщенная программа реабилитации: есть и танцы для пожилых, и библиотека, ей уже принесли по ее спросу книги. Мама привыкла жить насыщенной жизнью, правда, в последние годы она уже особо никуда не ходила. Там же она чувствует себя пока вполне комфортно», — отметила Ольга в разговоре с «Собеседником».
А вот сын Бари Алибасова эмоционально отреагировал на это известие.
«Ничего себе! Я в диком шоке, потому что буквально несколько дней назад Лида ночевала у папы. И для меня было удивительно, что она так долго у него гостит. Очевидно, ей не нравится у себя, потому что как только она уехала, то еще раз попросилась к папе в гости… Бабушку надо спасать!», — цитирует слова сына продюсера «СтарХит».