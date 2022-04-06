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В питерском театре ставят рассказы Шукшина. Главную роль сыграет Нина Усатова

22, 23 и 24 апреля в БДТ им. Товстоногова в Санкт-Петербурге пройдут показы спектакля «Материнское сердце» по рассказам Василия Шукшина. Режиссер — Андрей Могучий. Главную роль исполнит уроженка Алтайского края, поселка Малиновое озеро Нина Усатова.

Нина Усатова в Алтайском крае
Нина Усатова в Алтайском крае
Википедия

В спектакле будет рассказываться история женщины с трудной судьбой Авдотье Громовой. Она похоронила четырех сыновей, а пятый, самый младший, может лишиться свободы из-за того, что в пьяной драке ударил милиционера.

Героиня Нины Усатовой садится на старый мотоцикл «Урал» и едет из деревни в город на поклон к большим начальникам, чтобы спасти сына от тюрьмы, пишет «Театрал-онлайн».

По словам режиссера Андрея Могучего, артистка Нина Усатова в этой роли будет «эталоном искренности».

Помимо «Материнского сердца», в спектакле БДТ будут поставлены и другие рассказы Шукшина: «Осенью», «Нечаянный выстрел», «Забуксовал», «Как мужик переплавлял через реку волка, козу и капусту», «Далекие зимние вечера», «На кладбище» и «Залётный».

Нина Усатова не в первый раз работает с произведениями своего земляка: ранее она снималась у Сергея Никоненко в фильме «Охота жить».

В последний раз на Шукшинские чтения в Алтайский край она приезжала в 2014 году.

Режиссер Андрей Могучий трижды награжден главной театральной премией России «Золотая маска» за лучшую режиссерскую работу. В 2021 году его постановка «Сказка про последнего ангела» в Театре Наций получила эту же награду как лучший спектакль года.

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