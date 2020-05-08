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Жизнь

Госслужащих предложили увольнять за хамство в отношении граждан

Наниматели государственных и муниципальных служащих смогут расторгнуть с ними контракт за совершение проступков, которые порочат честь этих служащих, пишет «Парламентская газета».

Чиновники.
Чиновники.
altapress.ru

Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на одном из пленарных заседаний весенней сессии.

Авторами инициативы предлагают предусмотреть наложение дисциплинарных взысканий за совершение порочащего честь проступка — замечание, выговор, предупреждение о неполном служебном соответствии или увольнение со службы.

«Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных и муниципальных служащих РФ предполагает, что они обязаны соблюдать нормы служебной и профессиональной этики, а также правила делового поведения», — напоминает издание.

Так, служащие должны проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами, воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении должностных обязанностей, избегать конфликтов, которые могут нанести ущерб репутации или авторитету госоргана, а также воздерживаться от любого вида высказываний и действий дискриминационного характера.

Чиновник. Портфель
Чиновник. Портфель
unsplash.com

Примечательно, что реального механизма ответственности сегодня нет. При этом в законодательстве есть нормы, которые позволяют уволить некоторых госслужащих за совершение порочащих их честь поступков.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин, комментируя идею принять закон о противодействии хамству чиновников, заявил, что такое наказание должно быть строже, чем для обычных граждан.

Ранее Дмитрий Медведев, будучи премьер-министром, призвал увольнять всех чиновников, потерявших доверие партии власти.

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