Лидер единороссов призвал увольнять всех чиновников, потерявших доверие партии власти

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, возглавляющий «Единую Россию», заявил, что государственные служащие, которые «потеряли внутрипартийное доверие», должны понести наказание не только в рамках партии, но и быть уволены со своих должностей.

Речь идет о служащих всех уровней — от муниципального до регионального — кто позволяет себе неоднозначные высказывания или поступки.

Представители «Единой России» довольно часто делают заявления или посты в соцсетях, дискредитирующие правящую партию.

Красная икра

Так, председатель регионального совета сторонников «Единой России» в Мурманской области, зампредседателя региональной Общественной палаты Юлия Величко выложила в свой Instagram фото холодильника, забитого банками с красной икрой, подписав снимки «Кризис? Нее, не слышали. Вот немного накатала баночек».

Подписчики Величко критически восприняли такие публикации от представительницы правящей партии.

В комментариях пользователи писали, что Величко устроила «пир во время чумы», и интересовались, «не стыдно ли» ей выкладывать такие фото.

«Единая Россия». altai-rep.er.ru

После шквала критики Юлия Величко заявила, что холодильник с икрой ей не принадлежит, якобы она просто нашла картинку в сети.

Социальный протест

Заместитель секретаря генсовета «ЕР» Евгений Ревенко заявил, что Величко следует извиниться за выложенные фото с банками икры: «Для многих миллионов наших сограждан подобного рода поступки и подобного рода фотографии выглядят вызывающе, обижают людей и побуждают к внутреннему социальному протесту. Такие вещи просто недопустимы».

Культурный удар

В начале октября глава отдела по работе с депутатскими объединения московского отделения партии Эрнест Макаренко заявил, что молодежи следует запретить слушать музыку Noize MC и Face, для чего необходимо вообще добиваться запрета их концертов.

Впоследствии «Единой России» пришлось критиковать своего однопартийца, называя поступок Макаренко «полной безответственностью».

«Высказывание Эрнеста Макаренко о запрете концертов некоторых рэперов является его личной позицией и не имеет никакого отношения к позиции „Единой России“», — заявил Znak.com спикер Мосгордумы Алексей Шапошников.

По его словам, «глупо публиковать о популярной культуре что-то, что может бросить тень на всю партию, зная, что „Единая Россия“, наоборот, только поддерживает современную молодежную культуру, исполнителей и творческие коллективы».

Дмитрий Медведев в Барнауле в 2009 году. Олег Богданов

«Мы за любую конструктивную самореализацию молодежи. У нас в стране много субкультур, много творческих направлений, у каждого из них есть своя аудитория, и мы уважаем их интересы и права. Подобные заявления от человека, связанного с нашей партией, — полная безответственность. Сила нашей страны, в том числе в культурном многообразии, и „Единая Россия“ всегда будет его поддерживать», — добавил Шапошников.

Нефтяная ванна

Ранее чиновницу из Ульяновской области едва не уволили за селфи в ванне из нефти.

Женщина отдыхала в санатории в Азербайджане и сделала снимок во время принятия ванны из лечебной нафталановой нефти. На вид она напоминает шоколад. Светлана Опеньшева сделала подпись к снимку «Много шоколада не бывает».

Губернатор инициировал служебную проверку в отношении своей подчиненной после этого случая.