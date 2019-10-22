Не по уставу: сторонница «Единой России» выложила в сеть фото с запасами красной икры

На снимок и подпись «Кризис? Не, не слышали» обратили внимание пользователи соцсетей, оставившие нелестные комментарии. Впоследствии Величко назвала фото неудачной шуткой и заявила, что нашла его в сети.
Заместитель секретаря генсовета ЕР, депутат Госдумы Евгений Ревенко посоветовал Величко принести публичные извинения за публикацию и больше не допускать подобного. По его мнению, для многих миллионов россиян подобного рода поступки и фото выглядят вызывающе, пишет bfm.ru. Он напомнил о статье в уставе партии, которая требует соблюдать личную скромность.
Юлия Величко извинилась в своем Instagram за выложенное ею фото с банками икры, сообщает РИА Новости.
«Уважаемые земляки, я приношу свои извинения за фото с банками икры! Это была неуместная шутка, вызвавшая ненужный ажиотаж!» — написала Величко.
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