Не по уставу: сторонница «Единой России» выложила в сеть фото с запасами красной икры

Председатель регионального совета сторонников Мурманского отделения «Единой России», завотделом организационной работы и информации Мурманского облсовета профсоюзов, член региональной Общественной палаты Юлия Величко разместила в своем аккаунте фото с рядами банок красной икры в холодильнике.

На снимок и подпись «Кризис? Не, не слышали» обратили внимание пользователи соцсетей, оставившие нелестные комментарии. Впоследствии Величко назвала фото неудачной шуткой и заявила, что нашла его в сети.

Заместитель секретаря генсовета ЕР, депутат Госдумы Евгений Ревенко посоветовал Величко принести публичные извинения за публикацию и больше не допускать подобного. По его мнению, для многих миллионов россиян подобного рода поступки и фото выглядят вызывающе, пишет bfm.ru. Он напомнил о статье в уставе партии, которая требует соблюдать личную скромность.

Юлия Величко извинилась в своем Instagram за выложенное ею фото с банками икры, сообщает РИА Новости.

«Уважаемые земляки, я приношу свои извинения за фото с банками икры! Это была неуместная шутка, вызвавшая ненужный ажиотаж!» — написала Величко.

Ранее чиновницу из Ульяновской области едва не уволили за селфи в ванне из нефти.

Женщина отдыхала в санатории в Азербайджане и сделала снимок во время принятия ванны из лечебной нафталановой нефти. На вид она напоминает шоколад. Светлана Опеньшева сделала подпись к снимку «Много шоколада не бывает».

Губернатор инициировал служебную проверку в отношении своей подчиненной после этого случая.