Путин заявил о сбое в графике восстановления пострадавшего от паводка сибирского региона

Восстановительные работы в пострадавшей от паводка Иркутской области могут выйти из графика, заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает ТАСС .

«Тем не менее выстраиваются графики строительных работ. Стараются по максимуму все сделать. В любом случае, все будет достроено», — сообщил президент.

Он объяснил — вслед за первой волной паводка в регион пришла вторая, что привело к смещению графика работ.

Путин также добавил, что на подтопляемых территориях, например, в Тулуне, новое жилье строить не нужно.

В конце июня паводок затронул 10 муниципальных образований Иркутской области, пишет polit.ru.

По данным МЧС, было подтоплено 109 населенных пунктов с 10,89 тысячами жилых домов, в которых проживают 42,76 тысячи человек, в том числе 10,45 тысяч детей.