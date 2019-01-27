«Вы туда что-то вложили, чтобы из него брать?»: чиновница заявила о недостаточном вкладе россиян в бюджет

Председатель Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич усомнилась в достаточном вкладе россиян в федеральный бюджет. Вопрос на эту тему задали на встрече чиновницы с жителями подмосковного города Королев, пишут РИА Новости.