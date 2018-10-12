Министр Саратовской области заявила, что можно прожить на 3,5 тысячи рублей

Министр высказалась так после заседания думской рабочей группы, где обсуждали повышение прожиточного минимума для неработающих пенсионеров в 2019 году.
Между министром и депутатом областной думы от КПРФ Николаем Бондаренко разгорелся спор. Депутат вызвал Наталью Соколову на «потребительскую дуэль»: он предложил попробовать прожить на такие деньги.
Позднее, в интервью изданию «Свободные новости» Николай Бондаренко сообщил, что министр сослалась на свой статус и отказалась от участия в «эксперименте».
«Однако она пообещала составить для меня график питания и рассказать, где в Саратове можно купить продукты по доступным ценам», — заявил депутат.