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Министр Саратовской области заявила, что можно прожить на 3,5 тысячи рублей

Министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова заявила, что 3,5 тысячи рублей «вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей». Видеозапись опубликовало издание «Общественное мнение».

Продукты.
Продукты.
СС0

Министр высказалась так после заседания думской рабочей группы, где обсуждали повышение прожиточного минимума для неработающих пенсионеров в 2019 году.

Между министром и депутатом областной думы от КПРФ Николаем Бондаренко разгорелся спор. Депутат вызвал Наталью Соколову на «потребительскую дуэль»: он предложил попробовать прожить на такие деньги.

Позднее, в интервью изданию «Свободные новости» Николай Бондаренко сообщил, что министр сослалась на свой статус и отказалась от участия в «эксперименте».

«Однако она пообещала составить для меня график питания и рассказать, где в Саратове можно купить продукты по доступным ценам», — заявил депутат.

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