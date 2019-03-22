Депутата-единоросса лишили полномочий из-за оскорблений малоимущих пенсионеров

В облдуме проголосовали за проект соответствующего постановления, рассказал председатель думы Николай Семисотов. Ранее Набиев написал заявление о досрочном сложении с себя депутатских полномочий.

Комиссия по этике «Единой России», членом которой был политик, рекомендовала исключить его из партийных рядов, пишет bfm.ru. Набиев извинился за свое высказывание о низких пенсиях, которые, по его словам, могут получать «только пьяницы и тунеядцы».

Скандал

Господин Набиев на одном из заседаний заявил, что пенсии в регионе в среднем составляют 20−25 тыс. руб. и получающие 8 тыс. руб. пенсионеры — это «тунеядцы и алкаши», пишет «Коммерсантъ». Позже он сказал, что под получающими высокие пенсии работниками имел в виду сотрудников ООО «Газпром трансгаз Волгоград», которое он возглавлял с 2004 по 2016 год.

Ранее глава Минтруда посоветовал чиновникам думать прежде, чем что-то говорить.