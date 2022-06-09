9 июня
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Образование

В России утвердили стандарт по поднятию национального флага и исполнению гимна в школах

Минпросвещения Росии утвердило для школ стандарт по поднятию государственного флага и исполнению гимна, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова.

Флаг России. Администрация Барнаула.
Флаг России. Администрация Барнаула.
Дмитрий Лямзин

Он добавил, что этот стандарт согласован с председателем Геральдического совета при президенте РФ. Ранее стало известно, что церемонии с исполнением гимна и поднятием флага с 1 сентября будут проходить в школах в начале каждой учебной недели.

По словам Кравцова, с просьбой сформировать данный стандарт в министерство обращались директора школ и учителя, а в конце учебного года многие школы добровольно организовывали поднятие государственного флага и исполнение гимна.

«Я уверен, что он поможет школам в организации церемонии», — добавил Кравцов.

Ранее министр заявлял, что с 1 сентября в школах усилят историческое просвещение для учеников 1 класса.

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