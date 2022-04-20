Путин поддержал идею исполнять гимн и поднимать флаг в школах

Президент России Владимир Путин поддержал инициативы по исполнению гимна и поднятию государственного флага в российских школах, сообщает РИА «Новости» .

Путин на заседании набсовета платформы «Россия — страна возможностей» отметил, что гимн и флаг в школах — это необходимо.

Однако делать это важно так, чтобы не было формализма и не возникали вопросы.

«Что касается гимна, флага, это правильно и востребовано. Только нужно, чтобы это было сделано достойно. И там, где это невозможно организовать таким образом, лучше пока это перенести», — указал президент

Накануне премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение для обеспечения государственной символикой все школы России.

Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что церемонии с исполнением гимна и поднятием флага с 1 сентября будут проходить в школах в начале каждой учебной недели.

По его словам, это способствует формированию чувства патриотизма. Более того, добавил министр, во многих учебных заведениях такие мероприятия уже стали традицией.

Напомним, в августе 2021 года воспитатель «Артека» Вячеслав Антипов на встрече с Путиным предложил поднимать флаг перед уроками.