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Образование

«Это хорошая традиция»: Путину понравилась идея поднимать российский флаг в школах

Президент России Владимир Путин положительно оценил идею о введении в школах РФ традиции поднимать государственный флаг. При этом российский лидер подчеркнул, что для этого необходим единый стандарт, передает ТАСС.

Владимир Путин на церемонии поднятия флага России.
Владимир Путин на церемонии поднятия флага России.
kremlin.ru.

Так, отвечая на слова воспитателя международного детского центра «Артек» Вячеслава Антипова о том, что применяемая в лагере практика поднятия флага нравится детям, Путин напомнил — во многих странах флаг страны поднимается и вывешивается ежедневно.

«Это хорошая традиция. Здесь нам нужно только обеспечить некоторые вещи формального характера, например, должен быть единый, общероссийский, общегосударственный стандарт. Но предложение хорошее и своевременное», — отметил президент.

Также глава государства попросил прокомментировать данную тему зампреда российского правительства Татьяну Голикову, которая, в свою очередь, заметила: «Этот вопрос надо отработать совместно с администрацией президента, поскольку это государственные символы, и надо понимать, как это правильно сделать».

При этом она добавила, что законодательство об образовании не препятствует этому, а напротив, «поощряет такого рода действия».

Напомним, что учебный год в российских школах стартует в традиционном очном формате.

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