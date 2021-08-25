«Это хорошая традиция»: Путину понравилась идея поднимать российский флаг в школах

Президент России Владимир Путин положительно оценил идею о введении в школах РФ традиции поднимать государственный флаг. При этом российский лидер подчеркнул, что для этого необходим единый стандарт, передает ТАСС .

Так, отвечая на слова воспитателя международного детского центра «Артек» Вячеслава Антипова о том, что применяемая в лагере практика поднятия флага нравится детям, Путин напомнил — во многих странах флаг страны поднимается и вывешивается ежедневно.

«Это хорошая традиция. Здесь нам нужно только обеспечить некоторые вещи формального характера, например, должен быть единый, общероссийский, общегосударственный стандарт. Но предложение хорошее и своевременное», — отметил президент.

Также глава государства попросил прокомментировать данную тему зампреда российского правительства Татьяну Голикову, которая, в свою очередь, заметила: «Этот вопрос надо отработать совместно с администрацией президента, поскольку это государственные символы, и надо понимать, как это правильно сделать».

При этом она добавила, что законодательство об образовании не препятствует этому, а напротив, «поощряет такого рода действия».

Напомним, что учебный год в российских школах стартует в традиционном очном формате.