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Образование

Очно или удаленно? Как в российских школах начнется новый учебный год

В Министерстве образования рассказали, как школьники будут учиться с 1 сентября. Спойлер: «дистанционку» пока не вводят.

День знаний в 123-й гимназии. Барнаул, 1 сентября 2015 года.
День знаний в 123-й гимназии. Барнаул, 1 сентября 2015 года.
Анна Зайкова
1 Как начнется учебный год?

Обучение стартует в традиционном формате. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на министра образования Сергея Кравцова.

«Учебный год начнется в обычном очном режиме. Нам важно, чтобы ребята пришли в классы, встретились со своими учителями. Мы понимаем, что это событие — одно из самых важных для миллионов россиян: школьников, студентов и их семей, для педагогов», — цитирует издание главу ведомства.

Школа.
Школа.
Открытые источники в интернете.
2 Заставят ли школьников прививаться?

По словам уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой, принудительная вакцинация и введение ограничительных мер для непривитых недопустимы.

Напомним, ранее в Министерстве образования рассказали, как будут учиться невакцинированные студенты.

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