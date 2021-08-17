Очно или удаленно? Как в российских школах начнется новый учебный год

1 Как начнется учебный год?

Обучение стартует в традиционном формате. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на министра образования Сергея Кравцова.

«Учебный год начнется в обычном очном режиме. Нам важно, чтобы ребята пришли в классы, встретились со своими учителями. Мы понимаем, что это событие — одно из самых важных для миллионов россиян: школьников, студентов и их семей, для педагогов», — цитирует издание главу ведомства.