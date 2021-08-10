Справка или дистант. Как будут учиться студенты без прививки от COVID-19

Замминистра просвещения Дмитрий Афанасьев предлагает переводить студентов без прививки на дистанционное обучение. Об этом сообщает ТАСС.
В министерстве также рекомендуют требовать от обучающихся справки — о вакцинации, перенесенной в течение последних 6 месяцев болезни, медотводе. Кроме того, в вузах могут ввести учет переболевших.
«Субъекты должны принять решения об организации образовательной деятельности с применением электронных и дистанционных технологий. Меры касаются студентов, не привившихся от коронавируса или имеющих противопоказания к вакцинации», — уточняет ТАСС со ссылкой на ведомство.
Минобрнауки рекомендует проводить экзамены для вакцинированных и непривитых студентов раздельно. При этом университетам также предлагают использовать дистанционные технологии.
При заселении в общежитие вузы могут брать со студентов справки. О медотводе, перенесенной инфекции и проведенной вакцинации — так же, как при переводе на удаленку.
Кроме того, министерство советует ограничить доступ посторонних в жилые помещения.
В министерстве считают, что иностранных студентов нужно прививать из вузовского бюджета. При наличии такой возможности.
Справка
Рекомендации утверждены 29 июля 2021 года. Действовать они будут до стабилизации эпидемиологической обстановки.