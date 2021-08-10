Справка или дистант. Как будут учиться студенты без прививки от COVID-19

1 Непривитых — на дистант

Замминистра просвещения Дмитрий Афанасьев предлагает переводить студентов без прививки на дистанционное обучение. Об этом сообщает ТАСС.



В министерстве также рекомендуют требовать от обучающихся справки — о вакцинации, перенесенной в течение последних 6 месяцев болезни, медотводе. Кроме того, в вузах могут ввести учет переболевших.

«Субъекты должны принять решения об организации образовательной деятельности с применением электронных и дистанционных технологий. Меры касаются студентов, не привившихся от коронавируса или имеющих противопоказания к вакцинации», — уточняет ТАСС со ссылкой на ведомство.