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Справка или дистант. Как будут учиться студенты без прививки от COVID-19

Минобрнауки утвердило рекомендации по обучению студентов без вакцины. Рассказываем, переведут ли «антипрививочников» на удаленку и как их будут заселять в общежитие.

Шприц. Прививка.
Шприц. Прививка.
СС0
1 Непривитых — на дистант

Замминистра просвещения Дмитрий Афанасьев предлагает переводить студентов без прививки на дистанционное обучение. Об этом сообщает ТАСС.

В министерстве также рекомендуют требовать от обучающихся справки — о вакцинации, перенесенной в течение последних 6 месяцев болезни, медотводе. Кроме того, в вузах могут ввести учет переболевших.

«Субъекты должны принять решения об организации образовательной деятельности с применением электронных и дистанционных технологий. Меры касаются студентов, не привившихся от коронавируса или имеющих противопоказания к вакцинации», — уточняет ТАСС со ссылкой на ведомство.

Студент. Учеба.
Студент. Учеба.
СС0
2 Экзамены раздельно

Минобрнауки рекомендует проводить экзамены для вакцинированных и непривитых студентов раздельно. При этом университетам также предлагают использовать дистанционные технологии.

Прививка. Вакцинация.
Прививка. Вакцинация.
СС0
3 В общежитие со справкой

При заселении в общежитие вузы могут брать со студентов справки. О медотводе, перенесенной инфекции и проведенной вакцинации — так же, как при переводе на удаленку.

Кроме того, министерство советует ограничить доступ посторонних в жилые помещения.

Коронавирус. Вакцина.
Коронавирус. Вакцина.
CC0
4 Иностранцев — за свой счет

В министерстве считают, что иностранных студентов нужно прививать из вузовского бюджета. При наличии такой возможности.

Справка

Рекомендации утверждены 29 июля 2021 года. Действовать они будут до стабилизации эпидемиологической обстановки.

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