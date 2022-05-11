Историческое просвещение для первоклассников серьезно усилят с 1 сентября

Кравцов отметил, что сам урок истории будет в том формате, в котором он происходит, но будут дополнения.
«С первого класса в рамках предмета „Окружающий мир“, в рамках предмета „Основы лиги светской этики“ мы усилим историческую составляющую. Это будет происходить в рамках внеурочной. Мы соответствующие рекомендации подготовили для регионов, завтра состоится всероссийское совещание с министрами, где мы подробно все обсудим», — пояснил министр.
Уже в конце мая министерство направит в регионы соответствующие рекомендации.
С 1 сентября помимо поднятия флага и исполнения гимна в начале учебной недели будут также проходить уроки «Разговоры о важном» — во всех школах в рамках тех часов, которые предусмотрены на внеурочную деятельность.
Кроме того, по словам Кравцова, сейчас обсуждается методика преподавания истории.
Помимо этого, Минпросвещения со следующего года введет в школах киноуроки по истории.
«Мы будем вводить киноуроки на исторические темы. Это одно из нововведений тоже следующего учебного года», — уточнил Кравцов.
Ранее президент России Владимир Путин поддержал инициативы по исполнению гимна и поднятию государственного флага в российских школах.