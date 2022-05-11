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Образование

Историческое просвещение для первоклассников серьезно усилят с 1 сентября

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что с 1 сентября 2022 года в школах усилят историческое просвещение для учеников 1 класса, сообщает РИА «Новости».

Первоклассник. Школа.
Первоклассник. Школа.
Олег Богданов

Кравцов отметил, что сам урок истории будет в том формате, в котором он происходит, но будут дополнения.

«С первого класса в рамках предмета „Окружающий мир“, в рамках предмета „Основы лиги светской этики“ мы усилим историческую составляющую. Это будет происходить в рамках внеурочной. Мы соответствующие рекомендации подготовили для регионов, завтра состоится всероссийское совещание с министрами, где мы подробно все обсудим», — пояснил министр.

Уже в конце мая министерство направит в регионы соответствующие рекомендации.

С 1 сентября помимо поднятия флага и исполнения гимна в начале учебной недели будут также проходить уроки «Разговоры о важном» — во всех школах в рамках тех часов, которые предусмотрены на внеурочную деятельность.

Кроме того, по словам Кравцова, сейчас обсуждается методика преподавания истории.

Помимо этого, Минпросвещения со следующего года введет в школах киноуроки по истории.

«Мы будем вводить киноуроки на исторические темы. Это одно из нововведений тоже следующего учебного года», — уточнил Кравцов.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал инициативы по исполнению гимна и поднятию государственного флага в российских школах.

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