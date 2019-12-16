«Такие обязательства не возьму»: губернатор Томенко честно ответил селянам по ценам на вывоз мусора

Вопрос тарификации вывоза мусора 13 декабря подняли участники съезда Ассоциации «Совет муниципальных образований Алтайского края». Виктору Томенко поступил вопрос от жителей рубцовской зоны, будет ли понижение тарифа. «66 рублей на одного сельского жителя — это дорого», — написал человек. Ответ оказался честный, но не утешительный.

По словам главы региона, когда произошло разделение территории края на семь зон тарификации, наиболее высокая стоимость услуги по вывозу мусора оказалась как раз в рубцовской и славгородской зонах.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Во время административно-товарищеского разговора с нашими региональными операторами мы попросили их выше среднего уровня в 66−68 рублей не подниматься. Они пошли нам навстречу в этой части. Пока на этом этапе надо работать. Следим за финансовым состоянием регоператоров: не все у них так просто с учетом нормативного регулирования самих правил их работы.

Губернатор пояснил, что в силу сложившихся обстоятельств, о снижении тарифа пока речи не идет. Он утверждает: ставки по вывозу мусора, принятые в соседних регионах, в 2−2,5 раза выше, чем на Алтае.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

С той стороны ставится вопрос, о том, что с такими тарифами компании скоро развалятся. Развалиться никому мы не дадим, но и обещаний, что можем работать еще дешевле, дать не можем. Я таких обязательств не возьму.

Справка

В VIII Съезде Ассоциации «Совет муниципальных образований Алтайского края» приняли участие более 700 делегатов. Они обсудили наиболее актуальные вопросы — кадровый голод, дефицит местных бюджетов, повышенная ответственность чиновников на местах и многие другие.

Из приятного — вручение автомобилей. Ключи от новых авто получили главы 45 муниципальных образований.