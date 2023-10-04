XVI Алтайский ИТ-форум начнется уже 12 октября. Почему на нем стоит побывать

XVI Алтайский ИТ-форум будет проходить в Барнауле 12-13 октября. Участие абсолютно бесплатное, зато может принести много полезностей. Каких именно — читайте в нашем материале.

Кому будет интересен ИТ-форум

Форум пройдет в здании РАНХиГС на ул. Партизанской, 187 (новый корпус), его участники обсудят самые наболевшие и животрепещущие вопросы ИТ-сферы. На мероприятии будет озвучено свыше 120 экспертных докладов и разобраны кейсы по наилучшим практикам отрасли.

Алтайский ИТ-форум будет интересен как опытным бизнесменам, давно работающим в отрасли, так и молодым людям, которые еще только определяются — идти ли им, вообще, в ИТ, и если да, то в каком именно направлении развиваться.

Кадровые вопросы

Помимо чисто технологических практик представители ИТ-компаний поделятся и опытом управленческой деятельности — впервые в истории форума на нем будет работать секция, посвященная кадровому вопросу в ИТ-отрасли. На ней будет подробно разбираться, что происходит с кадрами в этой сфере, каких конкретно специалистов ищут работодатели и почему не могут найти.

В том числе будет разбираться вопрос взаимодействия поколений, в ходе которого выяснится, почему работодателям и молодым сотрудникам сложно договориться. В рамках изучения кадрового вопроса пройдут дискуссии, обсуждения, аналитика, будут также прямые включения со специалистами из hh.ru.

Ценнейшим опытом поделятся топовые эксперты, в том числе, заместитель главного редактора, директор по специальным проектам издания IT Channel News Светлана Белова и исполнительный директор АПКИТ, председатель Совета по развитию ИТ и цифровой экономики ТПП РФ Николай Комлев.

Специалистам

Выгоду из посещения форума для себя смогут извлечь не только деятели управленческого звена, но и рядовые специалисты ИТ-компаний. На мероприятии они точно так же, как и их руководители, получат возможность обменяться технологическими решениями, методами обхода тех или иных «подводных камней» и прочим полезным опытом.

Программа XVI Алтайского ИТ-форума включает в себя секции, посвященные выстраиванию архитектуры кибербезопасности на предприятии, импортозамещению системного программного обеспечения в смешанных инфраструктурах, различные практикумы и многое другое.

Начинающим

Посетить форум стоит и тем, кто еще не начал свою карьеру в ИТ-сфере — студентам, абитуриентам или людям, которые хотят сменить сферу деятельности и заняться информационными технологиями. На мероприятии они смогут ознакомиться с общей ситуацией на рынке ИТ, выявить наиболее привлекательные для них направления, поговорить с уже состоявшимися специалистами и узнать у них, как реально устроена работа ИТ-специалиста.

Для таких посетителей организована секция «Я б в айтишники пошел, пусть меня научат», включающая в себя аналитику по кадровому рынку, обзор трендов ИТ-образования, панельную дискуссию, посвященную построению карьеры в сфере ИТ, и ряд других мероприятий.

Бизнесу

Руководители и менеджеры отраслевых предприятий смогут обменяться опытом и поделиться друг с другом наиболее эффективными методиками работы. Помимо общих обзоров эксперты форума будут разбирать конкретные примеры успешного внедрения тех или иных решений: использование искусственного интеллекта в бизнес-процессах, цифровизацию малых и средних предприятий, и многие другие.

Разумеется, открыты двери Алтайского ИТ-форума и просто для любознательных людей, которые не собираются становиться «айтишниками», но следят за развитием современных технологий.

Только авторитетные эксперты

Обмен опытом — это, разумеется, хорошо, но вопрос всегда заключается в том, насколько этот опыт ценен. В последнее время из инфополя практически исчезли «коучи», разглагольствующие о том, в чем сами толком не разбираются — в обществе сформирован устойчивый запрос на реальных экспертов, которые добились конкретных результатов. И на Алтайском ИТ-форуме таковых в достатке.

Партнерами форума выступают десятки ИТ-компаний, зарекомендовавших себя на рынке с самой положительной стороны. Некоторые из них существуют уже на протяжении трех десятилетий, успешно адаптируясь к кардинально меняющейся ситуации. Ряд компаний занимают уникальные ниши и не имеют аналогов.

Будут присутствовать разработчики не только ПО, но и производители оборудования. Кроме бизнес-структур, на форуме выступят представители правительства Алтайского края, Торгово-промышленной палаты РФ, а также регионального подразделения последней, которое, собственно, и выступило организатором форума.

Будет здорово!

Помимо упомянутых выше секций, на форуме пройдет церемония награждения победителей конкурса «Лучшие проекты информатизации на Алтае им В.И. Берегового», тренинги на специальном киберполигоне, а также будет развернута экспо-зона с российскими решениями в «железе» и ПО.

Таким образом, мероприятие обещает быть насыщенным с точки зрения полезной информации и новых знакомств. Приходите, будьте в тренде ИТ. Напоминаем — участие бесплатное, нужно всего лишь зарегистрироваться на официальном сайте https://itforumaltai.ru/2023/visitors/registration/.

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