«Я очень горд»: Петербургский тракторный завод начнет работать с еще одним предприятием на Алтае

Петербургский тракторный завод, выпускающий сельхозмашины под маркой «Кировец», намерен расширять кооперационные связи с предприятиями Алтайского края. Об этом директор «ПТЗ» Сергей Серебряков рассказал на форуме «Алтай Агро 2020» . Речь, по его словам, идет о серьезных поставках.

По словам Сергея Серебрякова, в настоящий момент ведутся конструкторско-технологические работы в области применения дисков.

Это позволит формировать в крае полный комплект колеса для «Кировца» и направлять его на основной конвейер в Санкт-Петербург. Объемы поставок директор тракторного завода не назвал, но отметил, что они будут существенные.

Уже несколько лет «Петербургский тракторный завод» сотрудничает с шинным комбинатом в Барнауле, продукция которого используется во всех образцах, в том числе и тех, что идут на экспорт.

Сергей Серебряков. altapress.ru

Сергей Серебряков,

генеральный директор «Петербургского тракторного завода»:

Я очень горд той продукцией, которую мы покупаем на «Алтайском шинном комбинате». В то время, когда мы начинали сотрудничество, возникало очень много вопросов. Как и любой новый процесс, это сотрудничество требовало наладки технологий и повышения качества шин. Сейчас все прекрасно.

Кто будет выпускать диски

Производством колесных дисков для сельхозтехники всерьез намерен заниматься барнаульский завод мехпрессов. Как сообщил altapress.ru директор «Алтайского кластера аграрного машиностроения» (АлтаКАМ) Сергей Государкин, идея родилась уже давно.

Главный ее посыл был в том, чтобы продавать аграриям колеса для тракторов уже в собранном виде, что облегчает процесс установки и сборки.

Сергей Государкин,

директор АлтаКАМ:

«Сейчас даже на легковых машинах колеса мало кто меняет самостоятельно. Для этого есть профессиональные шиномонтажные мастерские. Представьте, как много забот с колесами от тракторов, они ведь неподъемные.

Инфографика: трактор «Кировец».

В прошлом году на «Сибирском дне поля» Барнаульский завод мехпрессов представлял опытные образцы новых дисков от 20 до 54 дюймов. В нынешнем году предприятие планирует запустить отельную производственную линию по выпуску новой продукции.

По словам Государкина, диски для сельхозтехники — продукт штучный. В России их фактически не производят, до последнего времени основные поставки шли с Украины.