26 ноября
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Экономика

Яндекс реконструирует управление бизнесом. Что это значит и кому передадут российские активы

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин согласовал с президентом Владимиром Путиным переход в Яндекс. Об этом сообщили несколько изданий со ссылкой на источники, но в Кремле встречу не подтвердили. Однако позже компания сама сообщила, что в ближайшее время может поменять структуру собственности и передать российские активы местному менеджементу. Подробнее — в разборе.

Штаб-квартира "Яндекса" в Москве на улице Льва Толстого
Штаб-квартира "Яндекса" в Москве на улице Льва Толстого
Wikimedia Commons
1
Как изменят структуры собственности?

В Нидерландах зарегистрирована головная компания российского Яндекса — Yandex N.V. Накануне 25 ноября она объявила о предстоящей реорганизации управления бизнесом. В том числе планируется поменять структуру собственности, сообщают в пресс-релизе.

2
Что будет с Яндексом?

Нидерландская компания хочет выйти из числа акционеров российской группы компаний и сменить название.

«Yandex N.V. рассматривает возможность выделения основной части бизнеса, включая ряд зарубежных направлений, в отдельную группу компаний, которая сохранит за собой бренд Яндекса, — уточняют в пресс-релизе.

Яндекс.Маркет.
Яндекс.Маркет.
market.yandex.ru/

Прежние названия останутся у автомобильных проектов, облачных технологий, образовательных сервисов и платформ по разметке данных.

3
Кому отдадут Яндекс?

Яндекс могут отдать под руководство российскому топ-менеджменту. Компания продолжит развиваться как частное независимое бизнес-объединение.

При этом Yandex N.V. в будущем собирается управлять международными сегментами бизнесов, преобразованных в самостоятельные компании.

4
Кто сейчас владеет активами?

РБК пишет, что сейчас капитал Yandex N.V. разделен между семейным трастом основателя IT-гиганта Аркадия Воложа (8,5%) и другими сотрудниками компании (3,2%). Еще 87,6% — в свободном обращении.

Трасту Воложа принадлежат 45,1% голосующих акций, еще 6,6% — членам совета директоров, должностным лицам и сотрудникам.

5
Кто может возглавить Яндекс?

Часть российского бизнеса может возглавить бывший исполнительный директор Yandex N.V. Тигран Худавердян, заявили некоторые источники издания.

Яндекс
Яндекс
СС0

Другие не исключают, что это могут быть владелец «Интерроса» Владимир Потанин и совладелец группы «ПИК» Сергей Гордеев.

6
Кудрин будет работать в Яндексе?

Ранее ТАСС со ссылкой на источники сообщил, что глава СП Алексей Кудрин перейдет работать в «Яндекс» и согласовал это с президентом Владимиром Путиным.

«Переход Кудрина будет совершен в интересах государства и компании», — заявил собеседник.

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
kremlin.ru

Но представитель Кремля Дмитрий Песков не подтвердил встречу Путина и Кудрина.

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