Яндекс реконструирует управление бизнесом. Что это значит и кому передадут российские активы

В Нидерландах зарегистрирована головная компания российского Яндекса — Yandex N.V. Накануне 25 ноября она объявила о предстоящей реорганизации управления бизнесом. В том числе планируется поменять структуру собственности, сообщают в пресс-релизе.
Нидерландская компания хочет выйти из числа акционеров российской группы компаний и сменить название.
«Yandex N.V. рассматривает возможность выделения основной части бизнеса, включая ряд зарубежных направлений, в отдельную группу компаний, которая сохранит за собой бренд Яндекса, — уточняют в пресс-релизе.
Прежние названия останутся у автомобильных проектов, облачных технологий, образовательных сервисов и платформ по разметке данных.
Яндекс могут отдать под руководство российскому топ-менеджменту. Компания продолжит развиваться как частное независимое бизнес-объединение.
При этом Yandex N.V. в будущем собирается управлять международными сегментами бизнесов, преобразованных в самостоятельные компании.
РБК пишет, что сейчас капитал Yandex N.V. разделен между семейным трастом основателя IT-гиганта Аркадия Воложа (8,5%) и другими сотрудниками компании (3,2%). Еще 87,6% — в свободном обращении.
Трасту Воложа принадлежат 45,1% голосующих акций, еще 6,6% — членам совета директоров, должностным лицам и сотрудникам.
Часть российского бизнеса может возглавить бывший исполнительный директор Yandex N.V. Тигран Худавердян, заявили некоторые источники издания.
Другие не исключают, что это могут быть владелец «Интерроса» Владимир Потанин и совладелец группы «ПИК» Сергей Гордеев.
Ранее ТАСС со ссылкой на источники сообщил, что глава СП Алексей Кудрин перейдет работать в «Яндекс» и согласовал это с президентом Владимиром Путиным.
«Переход Кудрина будет совершен в интересах государства и компании», — заявил собеседник.
Но представитель Кремля Дмитрий Песков не подтвердил встречу Путина и Кудрина.