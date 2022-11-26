Яндекс реконструирует управление бизнесом. Что это значит и кому передадут российские активы

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин согласовал с президентом Владимиром Путиным переход в Яндекс. Об этом сообщили несколько изданий со ссылкой на источники, но в Кремле встречу не подтвердили. Однако позже компания сама сообщила, что в ближайшее время может поменять структуру собственности и передать российские активы местному менеджементу. Подробнее — в разборе.