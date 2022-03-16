16 марта
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Экономика

Япония хочет лишить Россию статуса наибольшего благоприятствования. Что это значит

Россию хотят лишить режима наибольшего благоприятствования в торговле, сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида. Официальное решение по этому поводу могут принять уже сегодня.

Москва, Кремль.
Москва, Кремль.
СС0
1
Что такое режим наибольшего благоприятствования?

Режим наибольшего благоприятствования — это соглашение, при котором одна страна обязуется предоставить всем членам Всемирной торговой организации (ВТО) одинаково благоприятные условия для торговли (а также льготы и привилегии).

2
А сколько стран входят в ВТО?

Вместе с Россией в ВТО входят 164 страны.

3
Какие санкции ввела Япония против России?

Япония ввела против России несколько пакетов санкций — в частности, запрет на экспорт 218 товаров. Как пишет РИА Новости, в их число входят полупроводники, радары, сенсоры, лазеры, средства связи, записывающие устройства и их компоненты, осциллографы, спектрометры, усилители и генераторы сигналов, резисторы, криптографического оборудование, телекамеры, оптические фильтры и фторидное волокно.

Флаги Японии и России.
Флаги Японии и России.
wikipedia.org
4
Кроме сенсоров и лазеров: что еще Япония запретила экспортировать в Россию?

Япония также запретила экспортировать парашюты, датчики, товары для нефтепереработки, а также продукцию, предназначенную для химической промышленности и ядерной энергетики.
Кроме того, под санкции попадают товары военного назначения: бронежилеты, оружие, взрывчатые вещества, морские суда, дизельные двигатели и комплектующие для ракет.

5
А ранее сколько товаров запретила экспортировать Япония?

Как сообщает издание, ранее Токио запретил экспортировать 57 позиций товаров, 31 из которых — общего назначения, а еще 26 — технологические элементы (включая программное обеспечение).

Отмечается, что Япония ввела и персональные санкции против ряда должностных лиц, предпринимателей, компаний и организаций. В их списке ФСБ, РГУ, АО «Компания «Сухой», АО «РСК «МиГ», госкорпорации Ростех, ЦБ, ВЭБ, банк «Россия», Промсвязьбанк, ВТБ, банк «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.

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