Япония хочет лишить Россию статуса наибольшего благоприятствования. Что это значит

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А ранее сколько товаров запретила экспортировать Япония?

Как сообщает издание, ранее Токио запретил экспортировать 57 позиций товаров, 31 из которых — общего назначения, а еще 26 — технологические элементы (включая программное обеспечение).

Отмечается, что Япония ввела и персональные санкции против ряда должностных лиц, предпринимателей, компаний и организаций. В их списке ФСБ, РГУ, АО «Компания «Сухой», АО «РСК «МиГ», госкорпорации Ростех, ЦБ, ВЭБ, банк «Россия», Промсвязьбанк, ВТБ, банк «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.