Япония определила, какие ресурсы из России трудно заменить

В перечень вошли нефть, сжиженный природный газ (СПГ), уголь и коксирующийся уголь, газы для производства полупроводников (в том числе неон), палладий, а также ферросплавы для производства стали и нержавеющей стали.

Отмечается, что Япония зависит от России по поставам СПГ на 8,8%, нефти — на 3,6%, коксирующегося угля — на 8%, палладия — на 43%, феррохрома — на 50% и ферросицилия — на 33%.

При этом, добавляет РБК, японские власти видят возможность использовать альтернативные варианты по некоторым позициям. Кроме того, убеждены в стране, можно сменить поставщиков.

Общий объем импорта в Японии оценили как «небольшой», поэтому отказ от ввоза из России незначительно повлияет на экономику.

А ранее стало известно, что несмотря на санкции алтайское продовольствие все равно пробивается в Польшу и Германию.